Происшествия

Пропавшая на Иремеле туристка из Челябинска найдена живой

Полину Захарову обнаружили 21 октября на Николаевской тропе — она отбилась от группы в снегопад и три дня блуждала по горе.
Полина Захарова
©Полина Захарова / Vk.com

43-летнюю Полину Захарову из Челябинской области нашли живой 21 октября на Николаевской тропе горы Большой Иремель. Женщину обнаружили поисковики и доставили на квадроцикле в оперативный штаб для оказания медицинской помощи. Туристка просто пошла не в ту сторону во время восхождения, сообщает NEWS.ru.

18 октября Захарова отправилась на Большой Иремель вместе с группой из 21 человека. При подъеме на вершину высотой 1582 метра женщина решила отделиться от остальных туристов и продолжить путь самостоятельно. На горе в тот день были сложные условия: густой туман, снег и сильный ветер, видимость была минимальной.

Когда группа вернулась к кордону, Полины там не оказалось. О её исчезновении егерю сообщили только в 20:00. Женщина не выходила на связь, так как мобильная связь на Иремеле практически отсутствует.

К поискам подключились 104 человека и 20 единиц техники из Челябинской области и Башкортостана. Спасатели обследовали 27 километров лесных троп вдоль реки Тыгын и 38 километров троп в Челябинской области. В операции участвовали сотрудники МЧС, волонтеры отряда «ЛизаАлерт», полиция, кинологи с собаками. Для разведки использовались беспилотники и вертолет Ка-32.

спасатель возле квадроцикла
©МЧС по Башкирии
квадроцикл на горе
©МЧС по Башкирии
спасатель на горе
©МЧС по Башкирии

Захарова увлекается походами с 2021 года и неоднократно поднималась на Иремель. В конце сентября она побывала в экспедиции на Приполярный Урал. На этот раз женщина планировала сделать фото с вершины для получения звания «Уральский барс», которое присваивается за покорение пяти ключевых вершин Урала.

Большой Иремель — вторая по высоте вершина Южного Урала, расположенная на границе Башкортостана и Челябинской области. Ближайший населенный пункт находится в 13 километрах от горы. За последние 15 лет на Иремеле потерялись как минимум 13 человек, один из них погиб. В конце сентября на горе выпал снег, что делает походы более опасными.

