Прокуратура проверит школу в Уфе из-за возможной травли школьника

В Уфе прокуратура начала проверку после сообщений о возможном буллинге третьеклассника в школе №27.

Прокуратура Советского района Уфы начала проверку в школе № 27 после появления видео с возможным буллингом третьеклассника. Мать мальчика заявила, что сына избивают одноклассники, а родители других детей игнорируют обращения. Директор школы считает произошедшее «конфликтом интересов», а не травлей. Об этом пишет Уфа1.

Прокуратура обнаружила в соцсетях видео, где мать третьеклассника рассказывает о травле сына. По её словам, мальчик недавно перешёл в новый класс. Одноклассники бьют его сменной обувью, поджидают после уроков, продолжают притеснять в туалете. Родители других детей не реагируют на жалобы, некоторые поощряют драки — утверждает женщина.

Прокуратура Советского района проверит обстоятельства и действия педагогов. При подтверждении фактов ведомство примет меры реагирования.

Директор школы Алла Ягудина назвала ситуацию «конфликтом интересов», а не буллингом. Она заявила, что ученик самостоятелен и «умеет отвечать». Случай вынесут на совет профилактики. На родительском собрании учитель признал конфликт между детьми и призвал разобраться, но жалобы продолжаются.