Главная » Происшествия
102

Прокуратура начала проверку после взрыва на промышленном объекте в Салавате

©МЧС по Башкирии

Разгерметизация печи, взрыв и частичное обрушение здания — в Салавате произошло ЧП на промышленном предприятии. Информацию подтвердили в МЧС.

По предварительным данным спасателей, всё случилось из-за нарушения технологического процесса работниками.

RuTube

Местные в шоке — взрыв ощутили даже в собственных квартирах:

«Взрыв был такой мощный, что у меня натяжные потолки волной пошли. Всё загремело, стёкла затряслись. Поехал посмотреть — полиция не пускает. Предложил помощь, но сказали, что все службы уже на месте. Дым небольшой остался, а до этого всё чёрное было. Аж дома зашатались!» — рассказал один из жителей Салавата.

RuTube

На кадрах от МЧС и прокуратуры видно — открытое пламя уже потушили, но здание превратилось в руины. Под завалами может находиться один человек.

Прокуратура Башкирии уже начала проверку — будут выяснять, как соблюдались законы о промышленной безопасности и охране труда.

RuTube

Что тут скажешь — опять наша любимая русская классика: авось пронесёт. Не пронесло. И хорошо если под завалами никого не найдут — тогда это просто очередной урок. Дорогой, но без жертв.

происшествие в Салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.