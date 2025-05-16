Прокуратура начала проверку после взрыва на промышленном объекте в Салавате

Разгерметизация печи, взрыв и частичное обрушение здания — в Салавате произошло ЧП на промышленном предприятии. Информацию подтвердили в МЧС.

По предварительным данным спасателей, всё случилось из-за нарушения технологического процесса работниками.

Местные в шоке — взрыв ощутили даже в собственных квартирах:

«Взрыв был такой мощный, что у меня натяжные потолки волной пошли. Всё загремело, стёкла затряслись. Поехал посмотреть — полиция не пускает. Предложил помощь, но сказали, что все службы уже на месте. Дым небольшой остался, а до этого всё чёрное было. Аж дома зашатались!» — рассказал один из жителей Салавата.

На кадрах от МЧС и прокуратуры видно — открытое пламя уже потушили, но здание превратилось в руины. Под завалами может находиться один человек.

Прокуратура Башкирии уже начала проверку — будут выяснять, как соблюдались законы о промышленной безопасности и охране труда.

Что тут скажешь — опять наша любимая русская классика: авось пронесёт. Не пронесло. И хорошо если под завалами никого не найдут — тогда это просто очередной урок. Дорогой, но без жертв.