Прогулка на лодке по озеру Талкас в Башкирии едва не закончилась трагедией. Пару унесло от берега, пришлось звать на помощь. Спасатели эвакуировали их на сушу

Летний день, живописное озеро и прогулка на лодке — сценарий идеального отдыха. Но для пары на озере Талкас в Башкирии он едва не обернулся трагедией. Их крики о помощи с середины водоема случайно услышал патруль Госкомитета РБ по ЧС. Что же пошло не так на озере, которое называют «жемчужиной Уральского хребта»?

Инцидент, который произошел с 39-летним мужчиной и 38-летней женщиной, — яркий пример того, как обманчива может быть природа. Их легкую надувную лодку внезапно подхватил ветер и унес так далеко от берега, что вернуться самостоятельно они уже не могли. К счастью, спасатели вовремя оказались рядом во время планового рейда и доставили испуганную пару на сушу.

Главная опасность — в погоде и физике

Многие не осознают, но главная опасность Талкаса кроется в его расположении. Это одно из самых высокогорных озер Башкирии (548 м над уровнем моря), и погода здесь может меняться молниеносно. Внезапный сильный порыв ветра способен превратить обычную надувную лодку в неуправляемый парус.

Из-за малого веса и высоких бортов («парусности») надувная лодка практически не имеет сцепления с водой. Ветер толкает ее по поверхности гораздо быстрее, чем человек может грести против него. Оказаться посреди водоема длиной 4 км в такой ситуации — абсолютно оправданный повод для паники и прямая угроза жизни.

Три золотых правила безопасности на воде

Спасатели, которые патрулировали озеро в рамках профилактического рейда, подчеркивают, что подобные случаи — не редкость. Чтобы ваша прогулка не превратилась в борьбу за выживание, достаточно соблюдать три простых правила:

Всегда проверяйте прогноз погоды . Не ограничивайтесь температурой, обратите особое внимание на силу и направление ветра.

. Не ограничивайтесь температурой, обратите особое внимание на силу и направление ветра. Надевайте спасательный жилет еще на берегу . Он не должен лежать в лодке. В критической ситуации времени надеть его уже не будет.

. Он не должен лежать в лодке. В критической ситуации времени надеть его уже не будет. Держитесь близко к берегу. Не заплывайте на середину водоема, если не уверены на 100% в своих силах, плавсредстве и погоде.

К счастью, на этот раз все закончилось благополучно, и история стала лишь предостережением для других отдыхающих.