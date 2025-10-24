Пробка на пять километров: под Уфой произошла серьезная авария возле Первушино

Серьёзная авария с фурой и «Ниссаном» под Первушино заблокировала трассу. Пробка по пути в Уфу и обратно достигла пяти километров, пострадали пять человек.

24 октября на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии возле села Первушино произошла серьезная авария с участием фуры. Пострадали пятеро человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Момент ДТП ©БашДТП

Грузовик вылетел в кювет, столкнувшись с легковым автомобилем марки «Ниссан», у которого полностью смяло бампер. Некоторые участники ДТП не смогли самостоятельно выбраться из машин — их зажало, спасатели помогали освободить пострадавших. На место происшествия прибыли медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Авария вызвала огромный дорожный затор. Пробка растянулась более чем на пять километров, движение затруднено в обе стороны. Водители часами стоят на трассе, что осложняет проезд для тех, кто направляется в Уфу или обратно.

Напомним, 15 октября в Уфе на пересечении улиц Новоженова и Уфимского шоссе грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами протаранил 11 автомобилей. В том ДТП погибли два человека, еще трое пострадавших были госпитализированы.