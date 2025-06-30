Прижёг утюгом гениталии: чиновник из Уфы наказал себя за проигрыш в сочинском казино

52-летний госслужащий из Уфы проиграл 300 тысяч в сочинском казино. Вернувшись в отель на Красной Поляне, он решил наказать себя утюгом. Теперь им занимаются врачи и полиция.

В сочинскую больницу экстренно доставили 52-летнего госслужащего из Уфы с тяжелейшими травмами. Как сообщает агентство «Регнум», мужчина попал к медикам прямо из дорогого отеля на курорте Красная Поляна. Сейчас его состоянием занимаются врачи, а полиция пытается восстановить картину событий.

Причина такого членовредительства оказалась банальной — крупный проигрыш. В разговоре с медиками чиновник признался, что спустил в казино 300 тысяч рублей. Вернувшись в номер, он не смог совладать с эмоциями и решил устроить себе жестокий самосуд с помощью гостиничного утюга.

Диагноз врачей звучит как сценарий для триллера. У пострадавшего зафиксирован инфицированный контактный ожог живота, паха, бёдер, гениталий и ягодиц второй и третьей степени. Повреждено около 12% тела. Кроме того, на голове и лице мужчины обнаружены многочисленные раны и гематомы, происхождение которых он объяснять отказался.

Силовики уже начали доследственную проверку по факту случившегося. Им предстоит выяснить, действительно ли чиновник изувечил себя сам или в этой истории есть третьи лица. Пока что основная версия — это отчаянный поступок на фоне игрового срыва.

Игромания, как раскалённый утюг, оставляет ожоги не только на теле, но и на душе. Специалисты называют это лудоманией — зависимостью, которая ведёт к финансовому краху, разрушению социальных связей и тяжёлым психическим последствиям, вплоть до суицидальных мыслей. В России азартные игры легальны лишь в специальных зонах, но, как показывает практика, это не всегда спасает от трагедий.

Поскольку пострадавший является госслужащим, возникает логичный вопрос об источнике 300 тысяч, оставленных в казино. Согласно федеральному закону «О противодействии коррупции», под это понятие подпадает любое использование должностного положения для получения личной выгоды.