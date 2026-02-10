Приставы задержали в суде бабушку школьника, напавшего на общежитие БГМУ

Пожилая женщина прибыла на заседание по избранию меры пресечения своему внуку, обвиняемому в нападении на студентов медуниверситета. При досмотре у нее обнаружили запрещенный к проносу предмет.

Судебные приставы в Уфе остановили на входе в суд 66-летнюю женщину с газовым баллончиком. Пенсионерка пришла на заседание по делу своего внука — подростка, который ранее устроил резню в общежитии медуниверситета.

Баллончик в сумке

Инцидент произошел в день избрания меры пресечения 15-летнему обвиняемому. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Башкирии, на пропускном пункте приставы спросили женщину, есть ли у нее с собой запрещенные предметы. Она ответила отрицательно.

Во время осмотра вещей сотрудники нашли в дамской сумке газовый баллончик. На родственницу подростка составили административный протокол за неисполнение законного распоряжения судебного пристава. Ей грозит денежный штраф.

Статистика нарушений

В ведомстве отмечают, что посетители регулярно пытаются пройти в суды с опасными предметами. Только за 2025 год приставы республики остановили на входе 36 человек с газовым и травматическим оружием. Чаще всего жители Башкирии берут с собой электрошокеры — зафиксировано 170 попыток проноса. В редких случаях у граждан изымали ножи и наркотические вещества.

Дело о нападении

Внук задержанной женщины проходит обвиняемым по громкому уголовному делу. 7 февраля подросток ворвался с ножом в общежитие БГМУ на улице Репина в Уфе. Он ранил четверых иностранных студентов. Прибывшие на место полицейские также пострадали — школьник напал на двоих сотрудников МВД при задержании.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал нападавшего. Ближайшие два месяца, до 7 апреля, он проведет в СИЗО.