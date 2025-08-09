При взрыве на «Каустике» в Стерлитамаке пострадали 36 человек

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Каустик». Десятки раненых, девять в реанимации. Глава Башкирии на месте, производство остановлено, СК ищет виновных.

Более тридцати человек доставлены в больницу Стерлитамака после ЧП на производственной площадке «Каустик». Как передаёт РБК Уфа, глава республики Радий Хабиров лично прибыл в город, чтобы оценить ситуацию. Девять сотрудников находятся в реанимации, состояние некоторых оценивается как тяжёлое.

По словам руководителя региона, на помощь местным врачам уже выехали специалисты ожогового центра Уфы. Решается вопрос о возможной транспортировке пострадавших. На связь выходил и глава федерального Минздрава Михаил Мурашко — при необходимости для эвакуации в Москву будет задействована санавиация.

Инцидент произошел в комплексе по производству винилхлорида. По предварительной информации, причиной стала разгерметизация одной из труб во время подготовки к плановому ремонту. Именно поэтому на объекте в момент взрыва находилось много персонала.

Сейчас работа всего комплекса полностью остановлена. На месте развернут оперативный штаб, работают экстренные службы и следователи. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Руководство Башкирской содовой компании, в которую входит «Каустик», доложило главе республики о деталях инцидента. Система автоматики на поврежденном трубопроводе сработала, что помогло быстро локализовать аварию и избежать дальнейшего возгорания.

По данным федерального Минздрава, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжёлом состоянии. Для оказания помощи в Стерлитамак были экстренно направлены 19 бригад скорой помощи, а также реаниматологи и комбустиологи из столицы республики.

Стоит отметить, что «Башкирская содовая компания», по данным РБК, была образована в 2013 году в результате слияния активов предприятий «Сода» и «Каустик».