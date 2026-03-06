Пожар в селе Байки Караидельского района Башкирии: пострадал мужчина

Вечером 5 марта в селе Байки Караидельского района Башкирии загорелись частный дом, гараж и машина внутри него. Пострадал 52-летний мужчина с ожогами, его госпитализировали в Караидельскую больницу.

Вечером 5 марта в селе Байки Караидельского района Башкирии произошел пожар, уничтоживший частный дом, гараж и автомобиль. Информация о происшествии поступила от пресс-службы МЧС республики.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты ведомства и добровольцы Байкинского сельсовета. Огонь был ликвидирован.

В результате пожара пострадал 52-летний мужчина. По данным медиков, у него диагностированы термические ожоги верхних дыхательных путей и спины. Пострадавший доставлен в Караидельскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС, устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. Официальная информация о причинах пожара пока не озвучена.