Пожар в квартире известного адвоката в Уфе: 19 человек эвакуированы, идет проверка на поджог

В Уфе произошел крупный пожар в квартире известного юриста, в результате которого пришлось эвакуировать целый подъезд, включая детей. МЧС и дознаватели выясняют причины, не исключая версию умышленного поджога

В Уфе утренний пожар в квартире известного адвоката Фиделя Я. привел к эвакуации 19 жителей многоэтажного дома на улице Достоевского. По данным МЧС по Республике Башкортостан, благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без жертв, однако инцидент вскрыл давний конфликт между юристом и его соседями.

Хроника происшествия

Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме поступил в субботу утром. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде. Чтобы спасти людей, оказавшихся в дымовой ловушке, сотрудникам МЧС пришлось задействовать автолестницу — с ее помощью с верхних этажей сняли четырех человек. Еще 15 жильцов, в том числе троих детей, вывели из здания в специальных масках.

Очаг возгорания находился в четырехкомнатной квартире на втором этаже, принадлежащей адвокату Фиделю Я. Огонь уничтожил личное имущество на площади 40 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину пожара.

Версии и возможные последствия

По предварительной информации, распространяемой в СМИ, соседи неоднократно жаловались на опасное поведение адвоката. Утверждается, что он и ранее разводил костры во дворе, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Эти обращения, однако, не приводили к серьезным последствиям.

Теперь правоохранительные органы проводят доследственную проверку. В зависимости от результатов будут квалифицированы действия владельца квартиры:

Умышленный поджог (ч. 2 ст. 167 УК РФ): если будет доказано, что адвокат намеренно устроил пожар, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Уничтожение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ): если причиной стало неосторожное обращение с огнем (например, непотушенная сигарета), наказание мягче — от крупного штрафа до одного года заключения.

Профессиональная ответственность

Инцидент может стоить поджигателю адвокатского статуса. Согласно закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», вступление в силу обвинительного приговора за умышленное преступление является основанием для лишения лицензии. Даже если вину в поджоге не докажут, совет Адвокатской палаты Башкортостана может инициировать дисциплинарное производство за поведение, порочащее честь и достоинство адвоката.