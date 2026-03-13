Пострадавшая в ДТП с певицей Гульназ Асаевой пришла в сознание после нескольких операций

Женщина, получившая тяжёлые травмы в аварии с заслуженной артисткой Башкортостана, перенесла ряд операций. Врачи отмечают улучшения, но прогнозов пока не дают.

Женщина, пострадавшая в аварии с заслуженной артисткой Башкортостана Гульназ Асаевой, перенесла несколько операций и пришла в сознание. Об этом UFA1.RU рассказала её дочь Элина. Состояние матери остаётся тяжёлым, впереди новые хирургические вмешательства и длительная реабилитация. Медики пока воздерживаются от прогнозов, но отмечают положительную динамику.

«Врач, осматривая её, удивляется каждый раз: даже с одной такой травмой не выживают, а моя мама получила их несколько. Огромная благодарность медикам — особенно реаниматологу, который прибыл на место ДТП, — он удержал маму на этом свете, схватив, образно говоря, за кончики пальцев», — рассказала Элина.

Как произошло ДТП

Лобовое столкновение произошло 28 февраля на трассе в Белебеевском районе. Внедорожник JAC под управлением Асаевой выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, в котором находилась пожилая пара. Артистка признала вину, сославшись на метель, и обещала помогать пострадавшим. По словам Элины, Асаева выполняет обещание, а её родители поддерживают постоянную связь с семьёй.

Отмена концертов Асаевой и диагнозы пострадавших

В аварии травмы получили 4 человека. Концертный директор Вадим Фатхинуров подтвердил отмену ближайших концертов в Стерлитамаке и Салавате. 1 марта певица публично признала, что была за рулём, и заявила о готовности нести ответственность. Минздрав Башкирии описал состояние пострадавшей как стабильное, средней степени тяжести: у неё диагностированы переломы бёдер, голени, плеча и челюстно-мозговая травма.

Башкирия — четвёртая в России по числу погибших в ДТП

По данным министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. За 11 месяцев 2025 года Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе: произошло около 2,5 тыс. аварий, более 2,9 тыс. человек получили ранения. По итогам 2024 года в регионе зарегистрировали 2 956 ДТП — на 18% меньше, чем в 2023 году, число пострадавших сократилось на 17,6%.

С 1 по 11 января 2026 года на дорогах Башкирии произошло 44 ДТП — на 28 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как получить компенсацию при ДТП с тяжёлыми травмами

При ДТП с тяжёлыми травмами пострадавшие или их родственники вправе обратиться за возмещением вреда здоровью к виновнику аварии и его страховой компании по ОСАГО.

Для вызова экстренных служб в Башкортостане действует единый номер 112, а также телефон доверия ГИБДД по Республике Башкортостан.