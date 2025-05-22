Последствия удара молнии убили женщину и корову в Башкирии

Жительница башкирской деревни погибла от удара стихии — по информации МЧС региона, во время грозы молния попала в сарай, а затем на женщину обрушилась горящая крыша.

Происшествие случилось 21 мая в деревне Куль-Кункас Миякинского района. 58-летняя сельчанка пыталась спасти свою корову из охваченного пламенем сарая. По словам соседей, в этот момент на них рухнула горящая кровля.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили в сарае уже обгоревшее тело хозяйки. Животное также погибло.

Стихия в тот день бушевала по всему району — всего через полчаса молния ударила в другой деревне. В Исламгулово загорелся сарай площадью 100 квадратных метров. К счастью, там обошлось без жертв.

Ньюс-Баш напоминает: при приближении грозы не стоит рисковать жизнью ради имущества — природа не знает жалости и не дает второго шанса.