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Последствия удара молнии убили женщину и корову в Башкирии

©МЧС по Башкирии

Жительница башкирской деревни погибла от удара стихии — по информации МЧС региона, во время грозы молния попала в сарай, а затем на женщину обрушилась горящая крыша.

сарай после пожара
©МЧС по Башкирии

Происшествие случилось 21 мая в деревне Куль-Кункас Миякинского района. 58-летняя сельчанка пыталась спасти свою корову из охваченного пламенем сарая. По словам соседей, в этот момент на них рухнула горящая кровля.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили в сарае уже обгоревшее тело хозяйки. Животное также погибло.

сарай после пожара
©МЧС по Башкирии

Стихия в тот день бушевала по всему району — всего через полчаса молния ударила в другой деревне. В Исламгулово загорелся сарай площадью 100 квадратных метров. К счастью, там обошлось без жертв.

Ньюс-Баш напоминает: при приближении грозы не стоит рисковать жизнью ради имущества — природа не знает жалости и не дает второго шанса.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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