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Погиб при опрокидывании: пенсионер на квадроцикле разбился в Башкирии

©ГАИ по Башкирии

Мы узнали о жёстком ДТП в Башкирии: 61-летний пенсионер погиб, катаясь на квадроцикле. ГИБДД уже подтвердила информацию Ньюс-Баш.

Авария произошла сегодня утром на 6-м километре трассы Комсомольск — Вознесенск. Пожилой водитель, оседлавший «RACER», не справился с управлением, и машина перевернулась.

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Шансов выжить у мужчины не было — он скончался до приезда скорой. Как оказалось, у деда даже не было прав на управление такой техникой.

Сейчас на месте работают инспекторы ГАИ и экстренные службы, выясняя все детали происшествия.

Видимо, адреналин в крови не смотрит на возраст. Но квадроцикл — это вам не шашки на лавочке. Техника опасная и требует навыков, которых у дедушки явно не хватало.

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дтп в Учалинском районе Учалинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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