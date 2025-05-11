Погиб при опрокидывании: пенсионер на квадроцикле разбился в Башкирии

Мы узнали о жёстком ДТП в Башкирии: 61-летний пенсионер погиб, катаясь на квадроцикле. ГИБДД уже подтвердила информацию Ньюс-Баш.

Авария произошла сегодня утром на 6-м километре трассы Комсомольск — Вознесенск. Пожилой водитель, оседлавший «RACER», не справился с управлением, и машина перевернулась.

Шансов выжить у мужчины не было — он скончался до приезда скорой. Как оказалось, у деда даже не было прав на управление такой техникой.

Сейчас на месте работают инспекторы ГАИ и экстренные службы, выясняя все детали происшествия.

Видимо, адреналин в крови не смотрит на возраст. Но квадроцикл — это вам не шашки на лавочке. Техника опасная и требует навыков, которых у дедушки явно не хватало.

Читайте также:

Лось убил жителя Башкирии

«Опель» взлетел над трассой: один погибший и трое раненых

На трассе в Башкирии разбилась семья с ребёнком