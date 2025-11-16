Поездка в автобусе «Башавтотранса» закончилась для уфимки химическим ожоогом и пересадкой кожи

Серьезной травмой и последующей операцией обернулась для 77-летней жительницы Уфы поездка в междугороднем автобусе. По информации от её родственников, пенсионерка получила химический ожог от неизвестного вещества, разлитого на сиденье.

Правоохранительные органы Башкирии начали проверку по факту получения 77-летней жительницей Уфы тяжёлой травмы. После поездки в общественном транспорте женщина была госпитализирована с химическим ожогом, где ей потребовалась операция по пересадке кожи. Информацию об инциденте журналистам Уфа1 предоставила родственница пострадавшей.

По её словам, происшествие случилось на маршруте № 258, следующем из Уфы в Кушнаренково. Данный рейс обслуживает государственный перевозчик «Башавтотранс». Пенсионерка заняла место за водителем и вскоре ощутила сильное жжение. Как выяснилось позже, причиной дискомфорта стало неизвестное вещество, которое было разлито на обивке сиденья.

На следующий день после поездки пострадавшая обратилась за помощью в травмпункт. Врачи, оценив состояние пациентки, приняли решение о её направлении в специализированный ожоговый центр. Там 11 ноября медики провели женщине операцию по пересадке кожи.

В настоящее время правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего на основании поданного заявления.