Поезд в Стерлитамаке покалечил женщину на переезде

Жительница Стерлитамака попала под поезд и лишилась ноги — пострадавшую экстренно доставили в больницу.
поезд ржд
© rutube

В Стерлитамаке женщина угодила под проходящий поезд на железнодорожном переезде по улице Черноморской. Информацию подтвердили источники в экстренных службах Башкирии.

Пострадавшую извлекли из-под вагона живой, однако ей ампутировало ногу. Помимо этого, женщина получила повреждения головы и живота. С места происшествия её оперативно госпитализировали в больницу Стерлитамака.

По информации спасателей, пострадавшая находится в шоковом состоянии. Обстоятельства, при которых она оказалась на путях, выясняются.

