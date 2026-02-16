Поезд в Стерлитамаке покалечил женщину на переезде

Жительница Стерлитамака попала под поезд и лишилась ноги — пострадавшую экстренно доставили в больницу.

В Стерлитамаке женщина угодила под проходящий поезд на железнодорожном переезде по улице Черноморской. Информацию подтвердили источники в экстренных службах Башкирии.

Пострадавшую извлекли из-под вагона живой, однако ей ампутировало ногу. Помимо этого, женщина получила повреждения головы и живота. С места происшествия её оперативно госпитализировали в больницу Стерлитамака.

По информации спасателей, пострадавшая находится в шоковом состоянии. Обстоятельства, при которых она оказалась на путях, выясняются.