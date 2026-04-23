Подсобная рабочая упала с шести метров на агропредприятии в Башкирии

Гострудинспекция Башкирии приступила к расследованию несчастного случая, произошедшего в сельхозпредприятии в Альшеевском районе.

18 апреля в селе Гайниямак Альшеевского района Башкирии произошёл несчастный случай на территории сельскохозяйственного предприятия ООО «Канаш». 49-летняя сотрудница ООО «Агротехнологии» получила тяжёлые травмы. Медики доставили её в Раевскую центральную районную больницу. Об этом сообщила Государственная инспекция труда Башкирии.

Ведомство начало расследование. Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила: точные обстоятельства и причины инцидента установят по его итогам.

В марте 2026 года в Дюртюлях похожая трагедия произошла на строительной площадке ледовой арены. В марте текущего года двое рабочих компании «СР-Профиль» получили травмы на строительной площадке. 38-летний и 32-летний сотрудники сидели на балке, которая неожиданно оторвалась и рухнула с восьмиметровой высоты. Их госпитализировали в Дюртюлинскую центральную больницу

Статистика по Башкирии тревожная. В 2025 году на рабочих местах погибли 115 человек — на 24% больше, чем в 2024-м, когда зафиксировали 93 смерти. Данные приводило издание «АиФ Уфа».

По данным Роструда, падение с высоты является одной из главных причин производственного травматизма и составляет от 26% до 33% тяжёлых несчастных случаев.

Показательный пример — гибель плотника в Стерлитамаке. В апреле 2025 года 33-летний бригадир плотников упал с высоты 20 метров во время демонтажа опалубки кровли на строительстве многоквартирного дома по улице Нагуманова в Стерлитамаке. Пострадавший скончался в больнице 8 апреля.