«Подсматривал из кабинок»: Уфимец устроил засаду в женском туалете ТЦ и попался охране

В уфимском ТЦ «Мир» задержали 46-летнего мужчину, который подсматривал за девушками в женском туалете. Похожий случай недавно был в городском аэропорту.
Полиция разбирается с 46-летним уфимцем, которого подозревают в крайне нездоровом любопытстве. Об инциденте в торговом центре «Мир» сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на МВД по Башкирии.

По словам очевидцев, мужчина прятался в женском туалете и подглядывал в кабинки за посетительницами. Когда его заметили, он повёл себя неадекватно и попытался скрыться. Однако далеко уйти не вышло — его задержал охранник, а затем передал правоохранителям.

Видео разборок с предполагаемым вуайеристом попало в телеграм-каналы. Сейчас задержанный находится в спецприёмнике, где с ним проводят беседу сотрудники полиции.

Напомним, в октябре в центре скандала оказался аэропорт Уфы, где девушки тоже пожаловались на подглядывающего. Тогда посетительницы заметили, что их тайно снимают на телефон из соседней кабинки. Под подозрением оказался 31-летний житель Башкирии. Одна из пострадавших не дала ему уйти и вызвала полицию. Мужчина успел удалить видео и отделался протоколом за появление в нетрезвом виде.

Однако история получила продолжение. Девушка летела одним рейсом с нарушителем в Санкт-Петербург и добилась, чтобы его встретили силовики в аэропорту Пулково. Там при проверке телефона в его галерее всё же нашли другие интимные видео, после чего девушка написала заявление.

