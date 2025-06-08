Подросток без прав убил девушку на самокате в Башкирии

Издание «Абзелил» сообщило о смертельном ДТП в селе Красная Башкирия Абзелиловского района. Несовершеннолетний житель без водительских прав управлял «Ладой Приорой» и насмерть сбил 17-летнюю девушку.

Жертва катилась на самокате, когда произошло столкновение. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в реанимацию, однако медики оказались бессильны — девушка скончалась от полученных травм.

Подросток-виновник уже имел проблемы с законом. Ранее его привлекали к ответственности за езду без водительского удостоверения.

Трагедия произошла в воскресенье, 8 июня. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

В Башкирии дети за рулём стали настоящей головной болью для инспекторов ГАИ. За четыре месяца 2025-го юные гонщики умудрились попасть в семь серьёзных аварий. Причём большинство катастроф случились именно по их вине.

Картина получается печальная: пятеро малолеток рубились на мотоциклах, мопедах и питбайках, а двое решили, что автомобили — это тоже по силам. В четырёх ДТП виновниками стали именно несовершеннолетние нарушители, которые правила дорожного движения знают примерно как таблицу умножения на китайском.

По словам главного автоинспектора республики Владимира Севастьянова, ситуация усугубляется каждый месяц. Рост аварийности с детьми-водителями достиг 16-17% по сравнению с прошлым годом.

За нарушения на дорогах к ответственности уже привлекли почти пятьсот юных лихачей, которые совершили 927 административных проступков. Госавтоинспекция разворачивает масштабные профилактические кампании, но проблема растёт быстрее, чем меры по её решению.

Эксперты отмечают, что подростки часто недооценивают опасность управления автомобилем без соответствующих навыков. Психологи связывают это с особенностями подросткового восприятия риска и желанием произвести впечатление на сверстников.