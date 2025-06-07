Подростки разбились на питбайках в башкирской глубинке

ДТП произошло на проселочной дороге между башкирскими селами, сообщили в республиканском МЧС. Два школьника не поделили узкую колею — их питбайки лоб в лоб врезались друг в друга.

Худший исход случился с младшим водителем. Пятнадцатилетний парень скончался прямо на дороге, не дождавшись медиков.

Второй участник аварии постарше на год — студент Нефтекамского машиностроительного колледжа. Врачи диагностировали у него множественные переломы. Состояние критическое.

Столкновение произошло между селами Верхние Татышлы и Новокайпаново накануне вечером. Подростки гоняли по грунтовке без защитной экипировки.

Спасатели в очередной раз призывают родителей запретить детям такие покатушки. Однако мамы и папы продолжают покупать железных коней, игнорируя предупреждения.

За первые четыре месяца 2025 года в Башкирии зафиксировано 101 ДТП с участием детей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих авариях погибли 2 человека и получили травмы 108 человек.

Особую тревогу вызывает рост ДТП с участием детей-водителей — за 4 месяца 2025 года этот показатель увеличился на 16,7%. Несовершеннолетние совершили 7 автоаварий, при этом в двух ДТП дети управляли легковыми автомобилями, а в пяти случаях — мототранспортом.

Среди недавних происшествий можно отметить несколько характерных случаев:

6 июня 2025 года в Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали два подростка на мотоцикле — 14-летний водитель и 15-летний пассажир. 29-летняя водительница «Лады Калины» выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл.