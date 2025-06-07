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Подростки разбились на питбайках в башкирской глубинке

©полиция Башкирии

ДТП произошло на проселочной дороге между башкирскими селами, сообщили в республиканском МЧС. Два школьника не поделили узкую колею — их питбайки лоб в лоб врезались друг в друга.

Худший исход случился с младшим водителем. Пятнадцатилетний парень скончался прямо на дороге, не дождавшись медиков.

Второй участник аварии постарше на год — студент Нефтекамского машиностроительного колледжа. Врачи диагностировали у него множественные переломы. Состояние критическое.

мотоцикл после дтп
©МЧС по Башкирии

Столкновение произошло между селами Верхние Татышлы и Новокайпаново накануне вечером. Подростки гоняли по грунтовке без защитной экипировки.

Спасатели в очередной раз призывают родителей запретить детям такие покатушки. Однако мамы и папы продолжают покупать железных коней, игнорируя предупреждения.

RuTube

За первые четыре месяца 2025 года в Башкирии зафиксировано 101 ДТП с участием детей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих авариях погибли 2 человека и получили травмы 108 человек.
Особую тревогу вызывает рост ДТП с участием детей-водителей — за 4 месяца 2025 года этот показатель увеличился на 16,7%. Несовершеннолетние совершили 7 автоаварий, при этом в двух ДТП дети управляли легковыми автомобилями, а в пяти случаях — мототранспортом.

Среди недавних происшествий можно отметить несколько характерных случаев:

6 июня 2025 года в Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали два подростка на мотоцикле — 14-летний водитель и 15-летний пассажир. 29-летняя водительница «Лады Калины» выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл.

23 мая 2025 года в Учалинском районе 15-летний мотоциклист устроил ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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