Подростка с разрывом почки эвакуировали в Уфу на санавиации

Падение с лошади для 14-летнего парня из Ишимбая обернулось разрывом почки. Местные врачи через телемедицину связались с Уфой, и за подростком вылетел вертолет санавиации для экстренной госпитализации.

Глава башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин рассказал об операции по спасению 14-летнего подростка, которого пришлось экстренно эвакуировать по воздуху.

Инцидент произошел в Ишимбае. После падения с лошади родители привезли сына в приемное отделение местной больницы. На первый взгляд все могло показаться не таким серьезным, но обследование выявило опасное внутреннее повреждение — разрыв почки.

Врачи в Ишимбае не стали терять ни минуты. Они организовали телемедицинскую консультацию со специалистами из Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). На связи были детский уролог и реаниматолог из Уфы.

По итогам виртуального консилиума было принято однозначное решение: парня нужно срочно транспортировать в столичную клинику. Для оказания специализированной, высокотехнологичной помощи требовались условия РДКБ.

Для эвакуации задействовали санитарную авиацию. Вертолет оперативно доставил юного пациента в Уфу, где им уже занимались врачи республиканской больницы.

Работа санавиации в Башкирии играет ключевую роль в спасении жизней, особенно когда речь идет о пациентах из отдаленных районов. По данным Минздрава РБ, только с начала 2025 года вертолеты доставили в больницы 92 человека, среди которых было 34 ребенка.

Похожий случай, когда скорость доставки стала решающим фактором, произошел в июне 2025 года. Тогда санавиация в три раза быстрее доставила из Октябрьского в Уфу ребенка с травмой позвоночника и сдавлением спинного мозга, что позволило вовремя начать лечение.