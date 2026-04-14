Подключили Склиф, но не спасли: Глава Башкирии поделился подробностями гибели брата

Радий Хабиров на оперативном совещании рассказал об обстоятельствах гибели брата Ришата. 68-летний житель Салавата получил тяжелейшие травмы в ДТП, несколько дней находился на лечении в РКБ при участии специалистов НИИ имени Склифосовского, однако спасти его не удалось.

В Башкирии погиб Ришат Хабиров — брат главы республики Радия Хабирова. Смерть наступила 12 апреля.

Ришату Хабирову было 68 лет. Он жил в Салавате, долгое время работал в региональном подразделении Росреестра, а в последние годы занимался бизнесом в сфере недвижимости. В публичном пространстве его имя почти не звучало: Радий Хабиров намеренно не упоминал родственников.

О гибели брата глава республики объявил сам — на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой. Хабиров поблагодарил коллег за поддержку. По его словам, внимание людей в такие моменты много значит для семьи.

После аварии врачи девять дней боролись за жизнь пациента. Сначала его лечили в Республиканской клинической больнице. Параллельно шли консультации с федеральными специалистами, в том числе с врачами НИИ имени Склифосовского.

— Было решено транспортировать его в Склифосовского, но спасти не удалось. Травмы оказались очень тяжёлыми. За него девять дней боролись, — сказал Хабиров.

Глава республики поблагодарил медиков на каждом этапе лечения — врачей районной больницы, персонал РКБ и федеральных клиник.

Хабиров также обратился к жителям с призывом беречь себя и близких. Авария произошла внезапно и унесла жизнь человека, у которого остались дети, в том числе несовершеннолетний.

Первым о гибели Ришата Хабирова 12 апреля написал депутат Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров в своём телеграм-канале.

Ришат Хабиров родился в 1958 году в Ишимбайском районе Башкирии. Он был средним из трёх братьев: старший — Рамиль — на девять лет старше Радия, сам Ришат — на шесть.