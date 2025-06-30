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В Башкирии женщина на «Гранте» погибла на глазах у 4 детей

©ГАИ по Башкирии

Четверо маленьких пассажиров оказались в больнице после того, как автомобиль в котором они ехали вылетел с трассы. Жуткая авария случилась в Балтачевском районе. За рулём «Лады Гранты» была 38-летняя женщина, мать троих из детей.

авто после аварии
©ГАИ по Башкирии

Инцидент произошёл накануне вечером на автодороге Бураево – Старобалтачево – Куеда. По неизвестной пока причине автоледи потеряла управление. Легковушка съехала на обочину и совершила кульбит, опрокинувшись в кювет.

авто после аварии
©ГАИ по Башкирии

Для женщины-водителя полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Медики, прибывшие на место, смогли лишь констатировать её смерть.

Трое её дочерей и племянница в возрасте от полутора до одиннадцати лет выжили. Всех четверых девочек доставили в ближайшую больницу. Сейчас их состояние оценивают врачи.

авто после аварии
©ГАИ по Башкирии

Сотрудники ГИБДД уже начали разбирательство по факту трагедии. Назначен целый комплекс экспертиз, которые должны пролить свет на причины произошедшего.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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