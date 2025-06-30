В Башкирии женщина на «Гранте» погибла на глазах у 4 детей

Четверо маленьких пассажиров оказались в больнице после того, как автомобиль в котором они ехали вылетел с трассы. Жуткая авария случилась в Балтачевском районе. За рулём «Лады Гранты» была 38-летняя женщина, мать троих из детей.

Инцидент произошёл накануне вечером на автодороге Бураево – Старобалтачево – Куеда. По неизвестной пока причине автоледи потеряла управление. Легковушка съехала на обочину и совершила кульбит, опрокинувшись в кювет.

Для женщины-водителя полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Медики, прибывшие на место, смогли лишь констатировать её смерть.

Трое её дочерей и племянница в возрасте от полутора до одиннадцати лет выжили. Всех четверых девочек доставили в ближайшую больницу. Сейчас их состояние оценивают врачи.

Сотрудники ГИБДД уже начали разбирательство по факту трагедии. Назначен целый комплекс экспертиз, которые должны пролить свет на причины произошедшего.