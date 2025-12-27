0
5 часов
Происшествия

Под Уфой самосвал Howo въехал в Mazda: пострадал несовершеннолетний

На трассе М-5 «Урал» под Уфой самосвал Howo врезался в попутную Mazda CX-5. В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки.
авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Авария случилась вечером 26 декабря недалеко от транспортной развязки «Восточный выезд». По данным Госавтоинспекции Уфы, 46-летний водитель китайского грузовика ехал со стороны Нагаевского шоссе. Он не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в задний бампер кроссовера, который двигался впереди.

Сейчас инспекторы проводят административное расследование. Им предстоит установить степень вины водителя большегруза.

В салоне «Мазды» находился несовершеннолетний. Прибывшие врачи осмотрели пострадавшего и отвезли его в больницу. Медики диагностировали ушибы, но серьезных травм не обнаружили — госпитализация не потребовалась, пациента отпустили домой.

Спустя некоторое время на Нагаевском шоссе столкнулись еще две машины. 34-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением и врезался в Lada Vesta, которая ехала в соседнем ряду. В этой аварии пострадала пассажирка отечественного автомобиля, ее также доставили в больницу для осмотра.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее: перед новогодними праздниками трафик на выездах из города традиционно уплотняется, что повышает риск попутных столкновений.

Похожие записи
0
27.12.2025
Происшествия

В Уфе 200 домов и кардиоцентр остались без тепла из-за коммунальной аварии

отопление
В Кировском районе Уфы отключили отопление и воду в 201 жилом доме, общежитии гимназии и хирургическом корпусе кардиоцентра. Коммунальные службы устраняют порыв трубопровода.
0
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
0
26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
0
25.12.2025
Новости

Яндекс Недвижимость: новостройки Уфы подешевели до 7,7 млн рублей

многоквартирный дом с лоджией
Квартиры в новых домах Уфы подешевели в середине декабря. Средняя цена лота упала на 4% и составила 7,7 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
0
25.12.2025
Спорт

Уфа примет Всемирные армейские игры в 2028 году

заставка news-bash
Столица Башкортостана получила право на проведение Всемирных армейских игр — 2028. На соревнования приедут профессиональные военные спортсмены и ветераны спецоперации, для которых турнир станет этапом реабилитации.
0
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
0
24.12.2025
Новости

Проект реконструкции Госцирка в Уфе за 2 млрд рублей прошел госэкспертизу

госцирк
Проект реконструкции уфимского Госцирка прошел государственную экспертизу. Работы стоимостью 2 млрд рублей начнутся в 2026 году, а первых зрителей арена примет в 2028-м.
0
24.12.2025
Новости

Участок набережной в Уфе официально назвали «Площадь Агидели»

колоннада на набережной Белой
Участок набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы получил официальное название — «площадь Агидели». Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 24 декабря.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.