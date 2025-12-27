Под Уфой самосвал Howo въехал в Mazda: пострадал несовершеннолетний

На трассе М-5 «Урал» под Уфой самосвал Howo врезался в попутную Mazda CX-5. В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки.

Авария случилась вечером 26 декабря недалеко от транспортной развязки «Восточный выезд». По данным Госавтоинспекции Уфы, 46-летний водитель китайского грузовика ехал со стороны Нагаевского шоссе. Он не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в задний бампер кроссовера, который двигался впереди.

Сейчас инспекторы проводят административное расследование. Им предстоит установить степень вины водителя большегруза.

В салоне «Мазды» находился несовершеннолетний. Прибывшие врачи осмотрели пострадавшего и отвезли его в больницу. Медики диагностировали ушибы, но серьезных травм не обнаружили — госпитализация не потребовалась, пациента отпустили домой.

Спустя некоторое время на Нагаевском шоссе столкнулись еще две машины. 34-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением и врезался в Lada Vesta, которая ехала в соседнем ряду. В этой аварии пострадала пассажирка отечественного автомобиля, ее также доставили в больницу для осмотра.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее: перед новогодними праздниками трафик на выездах из города традиционно уплотняется, что повышает риск попутных столкновений.