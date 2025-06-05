Под Уфой поисковики обнаружили тело ребенка в воде

Телеканал «Вся Уфа» сообщил о печальной находке в Уфимском районе. В водоеме обнаружили тело ребенка. По одной из версий оно может принадлежать пропавшему Дамиру Адигамову.

Окончательно установить личность погибшего поможет ДНК-экспертиза. Следственный комитет Башкирии пока не комментирует происшествие официально.

Дамир исчез 30 марта 2024 года вместе с одноклассником Павлом. Подростки попросились у родителей прогуляться в лесу на улице Шафиева после школьных соревнований. К вечеру связь с ними прервалась.

Поисковая операция продолжалась сутки. Волонтеры нашли только рюкзаки мальчиков. Спустя два месяца на берегу реки Белой обнаружили тело 13-летнего Павла. Мать опознала сына.

Семья Дамира пережила двойную трагедию. Отец мальчика не смог справиться с потерей и скончался. Об этом рассказала мать Гузель Адигамова.

В марте текущего года женщина попыталась привлечь внимание к поискам во время съемок «Битвы сильнейших». Однако участник шоу Артем Краснов проигнорировал ее просьбы о помощи и уехал.

По данным News-Bash за 2025 год, качество экспертиз по идентификации останков в регионе остается на высоком уровне благодаря современному оборудованию. Статистика МВД показывает, что в первом квартале 2025 года количество найденных без вести пропавших детей увеличилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.