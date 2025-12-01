0
10 минут
Происшествия

Под Уфой из-за карстового провала разрушилась дорога

В Иглинском районе обрушился участок дороги. Жители сообщали о проседании грунта два года, но объект не состоит на кадастровом учете.
обвал грунта на дороге
©UTV

В деревне Блохино Иглинского района, расположенной недалеко от Уфы, произошло обрушение дорожного полотна. Местные жители зафиксировали образование крупного провала на проезжей части, который блокирует движение транспорта.

RuTube
©Башдтп

По словам очевидцев, разрушение покрытия началось не внезапно: первые признаки проседания грунта появились еще два года назад. Летом текущего года ситуация ухудшилась, а осенью провал достиг значительных размеров, увеличившись в глубину более чем на три метра. Местные жители и представители администрации предполагают, что причиной инцидента стали карстовые процессы.

После осмотра места происшествия заместителем главы района по строительству выяснилось, что поврежденный участок дороги официально не зарегистрирован. Согласно публичной кадастровой карте, территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, находится в частной собственности и оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В настоящее время администрация района устанавливает контакт с застройщиком и прорабом, выполнявшим работы, для организации восстановительных мероприятий.

Подобные инциденты с дорожной инфраструктурой периодически фиксируются в регионе. Ранее эксперты оценивали ущерб дорожной сети Башкирии, нанесенный тяжелой техникой при строительстве федеральных трасс, в 20 миллиардов рублей. Восстановление поврежденных участков требует значительных бюджетных средств и времени.

Специалисты отмечают, что территория Уфы и прилегающих районов характеризуется сложными геологическими условиями, включая наличие карстовых пустот. Геологи регулярно предупреждают о рисках строительства в зонах с неустойчивым грунтом, к которым относятся отдельные участки столицы республики и ее пригородов.

Похожие записи
0
30.11.2025
Новости

В Кремле наградили главу Иглинского района Башкирии Гюзель Насырову

Гюзель Насырова
Главе администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония прошла в Кремле.
0
30.11.2025
Происшествия

В Башкирии ночью сгорели гараж и легковая иномарка

горит жилище
В селе Турбаслы пожар уничтожил гараж и автомобиль Daewoo. Огонь перекинулся на стену жилого дома, но сотрудники МЧС и соседи спасли жилище.
0
24.11.2025
Криминал

«Живой не выйдешь»: житель Башкирии час удерживал медика в плену

наручники на решетке
Пьяный мужчина в Иглинском районе запер фельдшера и угрожал расправой из-за отсутствия лекарств. Суд вынес приговор, ограничив дебошира в свободе.
0
28.10.2025
Новости

«Самые вкусные торты были у нее»: в Башкирии умерла 47‑летняя кондитер Ирина Багаутдинова

Ирина Багаутдинова
В Иглинском районе простились с Ириной Багаутдиновой — основательницей «Дольчерина» и активной общественницей, чьи торты знала вся Башкирия.
0
10.10.2025
Происшествия

Две деревни в Башкирии стали очагом распространения опасного вируса

надпись карантин
В Иглинском районе Башкирии — вспышка бешенства. В деревнях Авангард и Ягодная введён жёсткий карантин. Ярмарки отменены, а вывоз животных запрещён.
0
08.10.2025
Экономика

В Башкирии построят вертолётный терминал и два придорожных комплекса за 371 млн рублей

герб башкирии
Радий Хабиров распорядился передать землю трём компаниям без аукциона. В Башкирии появятся вертолётный терминал под Уфой и два сервисных комплекса в районах.
1
30.08.2025
Происшествия

В башкирском селе пристрелили чупакабру

тело неизвестного животного
Жители села Кудеевское Иглинского района устали от мистики. Неизвестное животное проникло во двор и начала душить кур, но получила решительный отпор от хозяина и его соседа.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.