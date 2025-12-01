Под Уфой из-за карстового провала разрушилась дорога

В Иглинском районе обрушился участок дороги. Жители сообщали о проседании грунта два года, но объект не состоит на кадастровом учете.

В деревне Блохино Иглинского района, расположенной недалеко от Уфы, произошло обрушение дорожного полотна. Местные жители зафиксировали образование крупного провала на проезжей части, который блокирует движение транспорта.

©Башдтп

По словам очевидцев, разрушение покрытия началось не внезапно: первые признаки проседания грунта появились еще два года назад. Летом текущего года ситуация ухудшилась, а осенью провал достиг значительных размеров, увеличившись в глубину более чем на три метра. Местные жители и представители администрации предполагают, что причиной инцидента стали карстовые процессы.

После осмотра места происшествия заместителем главы района по строительству выяснилось, что поврежденный участок дороги официально не зарегистрирован. Согласно публичной кадастровой карте, территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, находится в частной собственности и оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В настоящее время администрация района устанавливает контакт с застройщиком и прорабом, выполнявшим работы, для организации восстановительных мероприятий.

Подобные инциденты с дорожной инфраструктурой периодически фиксируются в регионе. Ранее эксперты оценивали ущерб дорожной сети Башкирии, нанесенный тяжелой техникой при строительстве федеральных трасс, в 20 миллиардов рублей. Восстановление поврежденных участков требует значительных бюджетных средств и времени.

Специалисты отмечают, что территория Уфы и прилегающих районов характеризуется сложными геологическими условиями, включая наличие карстовых пустот. Геологи регулярно предупреждают о рисках строительства в зонах с неустойчивым грунтом, к которым относятся отдельные участки столицы республики и ее пригородов.