Под Туймазами в ДТП с кроссовером погибла 20-летняя пассажирка

В Туймазинском районе «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и столкнулась с Kia Sportage. Пассажирка отечественного авто скончалась на месте до приезда врачей.

Детали аварии

ДТП произошло сегодня днем на 13-м километре трассы Октябрьский — Туймазы, недалеко от села Старые Туймазы. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Приоры» потерял управление на скользкой дороге.

Машину занесло боком прямо под едущий навстречу кроссовер. Удар пришелся в правую сторону легковушки, где сидела девушка. 23-летний водитель «Лады» выжил, его осматривают медики. Водитель Kia не пострадал.

©ГАИ по Башкирии

Обстановка на дорогах

Это не единственное смертельное происшествие в республике за последние сутки. Утром в Альшеевском районе в тройном ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Еще одна смертельная авария случилась в Чекмагушевском районе — там при столкновении Toyota и Kia погиб один участник движения, трое ранены.

В ГИБДД призывают водителей снижать скорость: на трассах гололедица, машину может занести даже при плавном торможении.

Башкирия находится в числе антилидеров по аварийности в стране. По статистике за девять месяцев 2025 года, республика занимает четвертое место в России по количеству дорожных происшествий.

За этот период на дорогах региона погибли 308 человек, из них 55 — дети и подростки. Основные причины тяжелых аварий — выезд на встречную полосу и превышение скорости в сложных погодных условиях.