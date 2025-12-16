Под Нефтекамском перевернулся вахтовый автобус. Двое пострадавших

16 декабря в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Автобус с вахтовиками съехал в кювет и опрокинулся.

Авария случилась днем около деревни Воробьево, рядом с железнодорожным переездом. Вахтовый автобус «Мерседес» ехал по маршруту Туймазы — Галаново. За рулем находился 55-летний водитель, сообщили в республиканской ГАИ.

По данным ГАИ, при повороте налево водитель потерял управление. Автобус занесло, он врезался в опору линии электропередачи и упал на бок.

В момент аварии в салоне находились 16 пассажиров. Двое из них получили травмы, их увезли в больницу. Остальные пассажиры не пострадали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причины происшествия и проверяют состояние дороги.

Напомним, совсем недавно, на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись легковая «Тойота» и большегруз. Управлявшая японским седаном женщина, скончалась мгновенно до приезда скорой помощи. Ее пассажиры, включая ребенка, оказались на больничных койках.

Ситуация с аварийностью в регионе остается сложной. За первые 9 месяцев 2025 года Башкирия заняла четвертое место в России по числу погибших в ДТП. За это время на дорогах республики погибли 308 человек, более 2400 получили травмы.