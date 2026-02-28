Пленник посуды: в Уфе спасатели разрезали ковш, чтобы спасти палец школьника

В Уфе сотрудники УГЗ освободили 8-летнего мальчика, чей палец намертво застрял в ручке кухонного ковша. Спасателям пришлось применить бокорезы.

Вечером в пятницу, 27 февраля, в Кировском районе Уфы игра с кухонной утварью закончилась вызовом экстренных служб. Восьмилетний мальчик случайно просунул палец в узкое отверстие на ручке ковшика и не смог освободиться самостоятельно. Об этом сообщили в столичном УГЗ.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Софьи Перовской (микрорайон Зеленая Роща). Обеспокоенные родители, поняв, что их собственные попытки снять посуду с руки сына безуспешны, обратились в городскую Службу спасения. Прибывший на место расчет Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы быстро оценил ситуацию. Чтобы не травмировать опухший палец, специалисты пустили в ход слесарные бокорезы. Ими спасатели аккуратно надкусили пластиковую деталь и вызволили юного уфимца. К счастью, обошлось без порезов и переломов — медицинская помощь школьнику не потребовалась.

Отметим, что вызволение детских рук из самых неожиданных предметов — регулярная практика для столичных спасателей. Любознательные малыши часто становятся заложниками игрушек, радиаторов отопления и фурнитуры. Так, в ноябре прошлого года специалистам УГЗ пришлось распиливать металлической ножовкой велосипедный звонок, в котором застрял палец двухлетней девочки.

Сотрудники экстренных служб в очередной раз призывают родителей внимательнее следить за досугом детей. В ведомстве напоминают: если ребенок застрял в узком отверстии, а конечность начала отекать, не следует применять силу или мыльные растворы — необходимо сразу звонить по номеру 112.