Пикник закончился кошмаром: медведь напал на певицу Гульназ Асаеву и её команду

Пикник в честь дня рождения мужа обернулся для известной башкирской и татарской певицы Гульназ Асаевой и её коллектива борьбой за выживание. Накануне, 5 августа, во время отдыха на природе на компанию напал бурый медведь.
Артистка вместе с мужем Вильданом Шамсутдиновым (Вилли) и музыкантами выехала на природу, чтобы пожарить мясо и попеть песни под гитару. Вероятно, именно запах еды привлёк дикого зверя. Гульназ Асаева опубликовала в соцсетях видео: на нём видно, как из-за пригорка прямо на лагерь отдыхающих выбегает медведь, после чего слышатся панические крики «Убегайте!» и запись обрывается.
Сама певица не пострадала, однако без ранений не обошлось. Спустя некоторое время Асаева выложила фотографию окровавленного мужчины в машине скорой помощи. По предварительным данным, пострадавшим оказался её концертный директор Вадим Фатхинуров.
Новость вызвала шквал эмоций у подписчиков. Многие выразили беспокойство и слова поддержки, однако нашлись и те, кто усомнился в правдивости произошедшего. Некоторые пользователи предположили, что видео может быть создано с помощью искусственного интеллекта в качестве рекламы или хайпа.
На данный момент Гульназ Асаева не дала подробных комментариев о состоянии своего директора и не уточнила, где именно произошёл инцидент.
Создавайте шум: Громко разговаривайте, пойте или прикрепите к рюкзаку колокольчик. Шум предупредит медведя о вашем присутствии, и, скорее всего, он сам уйдет.
Путешествуйте группой: Медведи реже нападают на большие группы людей.
Избегайте густых зарослей: Передвигайтесь по открытой местности, чтобы иметь хороший обзор и вовремя заметить зверя.
Не приближайтесь к медвежатам: Если вы увидели медвежонка, немедленно уходите — его мать, скорее всего, находится поблизости и будет защищать потомство.
При встрече не убегайте: Бегство может спровоцировать инстинкт преследования у хищника. Вместо этого нужно медленно отступать, не поворачиваясь к медведю спиной.
Используйте отпугивающие средства: Эффективными могут быть "сигнал охотника" (светошумовые патроны, стрелять нужно в воздух), фальшфейеры или специальные перцовые баллончики. Можно также попытаться визуально увеличить свои размеры, подняв над головой куртку или рюкзак.