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Пикник закончился кошмаром: медведь напал на певицу Гульназ Асаеву и её команду

Отдых на природе для заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой и её команды обернулся настоящим кошмаром. На компанию, отмечавшую день рождения мужа певицы, напал медведь. В результате атаки пострадал концертный директор артистки, а сама она задокументировала жуткие события в соцсетях.
нападение медведя
©Гульназ Асаева

Пикник в честь дня рождения мужа обернулся для известной башкирской и татарской певицы Гульназ Асаевой и её коллектива борьбой за выживание. Накануне, 5 августа, во время отдыха на природе на компанию напал бурый медведь.

Артистка вместе с мужем Вильданом Шамсутдиновым (Вилли) и музыкантами выехала на природу, чтобы пожарить мясо и попеть песни под гитару. Вероятно, именно запах еды привлёк дикого зверя. Гульназ Асаева опубликовала в соцсетях видео: на нём видно, как из-за пригорка прямо на лагерь отдыхающих выбегает медведь, после чего слышатся панические крики «Убегайте!» и запись обрывается.

Сама певица не пострадала, однако без ранений не обошлось. Спустя некоторое время Асаева выложила фотографию окровавленного мужчины в машине скорой помощи. По предварительным данным, пострадавшим оказался её концертный директор Вадим Фатхинуров.

Новость вызвала шквал эмоций у подписчиков. Многие выразили беспокойство и слова поддержки, однако нашлись и те, кто усомнился в правдивости произошедшего. Некоторые пользователи предположили, что видео может быть создано с помощью искусственного интеллекта в качестве рекламы или хайпа.

На данный момент Гульназ Асаева не дала подробных комментариев о состоянии своего директора и не уточнила, где именно произошёл инцидент.

Часто задаваемые вопросы
Являются ли нападения медведей редкостью для Башкортостана?
К сожалению, нет. В 2025 году в Башкирии уже было зафиксировано несколько случаев нападения медведей на людей. Например, в марте произошло два подобных инцидента в Баймакском и Бурзянском районах. Специалисты связывают это с аномально теплой весной, из-за которой медведи проснулись раньше обычного и начали обходить свои угодья, проявляя повышенную агрессивность. Также были зафиксированы случаи нападения в Абзелиловском районе в мае.
Как можно было избежать нападения и как себя вести при встрече с медведем?
Эксперты по выживанию дают несколько рекомендаций, которые могут помочь избежать трагедии при встрече с диким зверем:

Создавайте шум: Громко разговаривайте, пойте или прикрепите к рюкзаку колокольчик. Шум предупредит медведя о вашем присутствии, и, скорее всего, он сам уйдет.

Путешествуйте группой: Медведи реже нападают на большие группы людей.

Избегайте густых зарослей: Передвигайтесь по открытой местности, чтобы иметь хороший обзор и вовремя заметить зверя.

Не приближайтесь к медвежатам: Если вы увидели медвежонка, немедленно уходите — его мать, скорее всего, находится поблизости и будет защищать потомство.

При встрече не убегайте: Бегство может спровоцировать инстинкт преследования у хищника. Вместо этого нужно медленно отступать, не поворачиваясь к медведю спиной.

Используйте отпугивающие средства: Эффективными могут быть "сигнал охотника" (светошумовые патроны, стрелять нужно в воздух), фальшфейеры или специальные перцовые баллончики. Можно также попытаться визуально увеличить свои размеры, подняв над головой куртку или рюкзак.
Гульназ Асаева нападение медведя
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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