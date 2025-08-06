Пикник закончился кошмаром: медведь напал на певицу Гульназ Асаеву и её команду

Отдых на природе для заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой и её команды обернулся настоящим кошмаром. На компанию, отмечавшую день рождения мужа певицы, напал медведь. В результате атаки пострадал концертный директор артистки, а сама она задокументировала жуткие события в соцсетях.

Пикник в честь дня рождения мужа обернулся для известной башкирской и татарской певицы Гульназ Асаевой и её коллектива борьбой за выживание. Накануне, 5 августа, во время отдыха на природе на компанию напал бурый медведь.

Артистка вместе с мужем Вильданом Шамсутдиновым (Вилли) и музыкантами выехала на природу, чтобы пожарить мясо и попеть песни под гитару. Вероятно, именно запах еды привлёк дикого зверя. Гульназ Асаева опубликовала в соцсетях видео: на нём видно, как из-за пригорка прямо на лагерь отдыхающих выбегает медведь, после чего слышатся панические крики «Убегайте!» и запись обрывается.

Сама певица не пострадала, однако без ранений не обошлось. Спустя некоторое время Асаева выложила фотографию окровавленного мужчины в машине скорой помощи. По предварительным данным, пострадавшим оказался её концертный директор Вадим Фатхинуров.

Новость вызвала шквал эмоций у подписчиков. Многие выразили беспокойство и слова поддержки, однако нашлись и те, кто усомнился в правдивости произошедшего. Некоторые пользователи предположили, что видео может быть создано с помощью искусственного интеллекта в качестве рекламы или хайпа.

На данный момент Гульназ Асаева не дала подробных комментариев о состоянии своего директора и не уточнила, где именно произошёл инцидент.