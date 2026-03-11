Певица Асаева признала вину в ДТП и рассказала о состоянии пострадавшей

Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева впервые высказалась о самочувствии женщины, пострадавшей в ДТП в Белебеевском районе республики.

По словам певицы, потерпевшей предстоит ещё одна операция. Асаева призвала поклонников помолиться за её выздоровление и подчеркнула, что полностью берёт на себя ответственность за случившееся.

«Я никогда не пряталась за спинами родителей. Они даже не знали о некоторых моих трудностях, я всегда решала всё сама. И в этой ситуации они не пытаются меня оправдать, мы на стороне справедливости. Я виновата и отвечу за свои ошибки», — заявила певица.

Минздрав Башкирии уточнил, что состояние пострадавшей оценивают как стабильное, средней степени тяжести. По информации KazanFirst, у пострадавшей женщины диагностированы переломы бёдер, голени, плеча и черепно-мозговая травма.

Как произошло ДТП на трассе Белебей — Туймазы

ДТП произошло днём 28 февраля 2026 года на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Белебеевском районе республики. Внедорожник JAC, которым управляла Асаева, столкнулся с Hyundai Solaris с пожилой супружеской парой. Артистка ехала на концерт в Стерлитамак вместе с музыкантами и танцорами и села за руль после того, как её танцору, изначально управлявшему машиной, стало плохо.

6 пострадавших и отмена концертов Асаевой

Всего в ДТП пострадали шесть человек, включая саму Асаеву и членов её команды. Концертный директор Вадим Фатхинуров тогда же подтвердил отмену ближайших выступлений, а 6 марта стало известно, что певица перечислит сборы от концерта 10 марта в Туймазах в пользу пострадавших.

Статистика ДТП в Башкортостане за 2024–2025 годы

По данным УГИБДД МВД по Башкортостану, за 2024 год в республике произошло 2 956 ДТП — на 18% меньше, чем в 2023 году, пострадали 3 597 человек, погибли 397. В 2025 году на дорогах региона погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. Водители стали виновниками 85% аварий в 2024 году, при этом 354 ДТП произошли в состоянии опьянения, сообщил начальник ГИБДД Владимир Севастьянов.

Как получить выплату по ОСАГО после аварии

Пострадавшие в ДТП вправе потребовать возмещение вреда здоровью по полису ОСАГО виновника аварии. Размер компенсации рассчитывают в соответствии с таблицей выплат, утверждённой Постановлением Правительства РФ № 1164, и он зависит от вида и тяжести травмы.

Для получения выплат пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением, документом, удостоверяющим личность, и медицинскими документами с указанием характера травм и диагноза.