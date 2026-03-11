0
Происшествия

Певица Асаева признала вину в ДТП и рассказала о состоянии пострадавшей

Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева впервые высказалась о самочувствии женщины, пострадавшей в ДТП в Белебеевском районе республики.
По словам певицы, потерпевшей предстоит ещё одна операция. Асаева призвала поклонников помолиться за её выздоровление и подчеркнула, что полностью берёт на себя ответственность за случившееся.

«Я никогда не пряталась за спинами родителей. Они даже не знали о некоторых моих трудностях, я всегда решала всё сама. И в этой ситуации они не пытаются меня оправдать, мы на стороне справедливости. Я виновата и отвечу за свои ошибки», — заявила певица.

Минздрав Башкирии уточнил, что состояние пострадавшей оценивают как стабильное, средней степени тяжести. По информации KazanFirst, у пострадавшей женщины диагностированы переломы бёдер, голени, плеча и черепно-мозговая травма.

Как произошло ДТП на трассе Белебей — Туймазы

ДТП произошло днём 28 февраля 2026 года на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Белебеевском районе республики. Внедорожник JAC, которым управляла Асаева, столкнулся с Hyundai Solaris с пожилой супружеской парой. Артистка ехала на концерт в Стерлитамак вместе с музыкантами и танцорами и села за руль после того, как её танцору, изначально управлявшему машиной, стало плохо.

6 пострадавших и отмена концертов Асаевой

Всего в ДТП пострадали шесть человек, включая саму Асаеву и членов её команды. Концертный директор Вадим Фатхинуров тогда же подтвердил отмену ближайших выступлений, а 6 марта стало известно, что певица перечислит сборы от концерта 10 марта в Туймазах в пользу пострадавших.

Статистика ДТП в Башкортостане за 2024–2025 годы

По данным УГИБДД МВД по Башкортостану, за 2024 год в республике произошло 2 956 ДТП — на 18% меньше, чем в 2023 году, пострадали 3 597 человек, погибли 397. В 2025 году на дорогах региона погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. Водители стали виновниками 85% аварий в 2024 году, при этом 354 ДТП произошли в состоянии опьянения, сообщил начальник ГИБДД Владимир Севастьянов.

Как получить выплату по ОСАГО после аварии

Пострадавшие в ДТП вправе потребовать возмещение вреда здоровью по полису ОСАГО виновника аварии. Размер компенсации рассчитывают в соответствии с таблицей выплат, утверждённой Постановлением Правительства РФ № 1164, и он зависит от вида и тяжести травмы.

Для получения выплат пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением, документом, удостоверяющим личность, и медицинскими документами с указанием характера травм и диагноза.

Похожие записи
0
02.03.2026
Происшествия

Известная певица из Башкирии Гульназ Асаева попала в аварию — стало известно о её состоянии

авто после дтп
Концертный директор артистки рассказал подробности ДТП 28 февраля: водитель вылетел на «встречку» из-за непогоды, четыре человека пострадали, ближайшие выступления отменены.
0
28.02.2026
Новости

Четверо пострадавших: на трассе в Белебеевском районе Башкирии столкнулись «Джаг» и «Хендай Солярис»

авто после дтп
В Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими на автодороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.
0
03.02.2026
Происшествия

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом и «Ладой»

авто после дтп
В Белебеевском районе Башкортостана легковушка столкнулась с грузовиком, погибли четыре человека
0
02.02.2026
Новости

Предприниматель из Башкирии продал 429 тонн «фантомного» масла и сыра в соседние регионы

молоко льется в стакан из бутылки
Предприниматель из Белебеевского района оформил ветеринарные документы на крупную партию продукции без фактического производства. Товар был направлен в Свердловскую и Омскую области.
0
20.01.2026
Новости

Гульназ Асаева рассказала о самочувствии после операции по увеличению груди в Уфе

Гульназ Асаева
Гульназ Асаева рассказала о самочувствии после маммопластики в уфимской клинике. Несмотря на дискомфорт, певица планирует выступить на сцене 24 января.
0
18.01.2026
Новости

Гульназ Асаева рассказала о решении лечь под нож пластического хирурга

гульназ асаева на шоу
Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева поделилась с поклонниками подробностями пластической операции по увеличению груди. Причиной стала низкая самооценка.
0
05.12.2025
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Белебеевском районе Башкирии пострадали пять человек

авто после дтп
На трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы утром 5 декабря лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Chery. Все пять пассажиров обеих машин получили травмы.
-1
04.09.2025
Новости

Анна Асти требует миллион за кавер, исполненный певицей из Башкирии

гульназ асаева на шоу
Анна Асти потребовала миллион рублей за кавер на песню «По барам». Его исполнила Гульназ Асаева из Башкирии в шоу Стаса Ярушина. Сама певица в шоке.
