Пермяк спасся из трудового рабства в Уфе

Истощенного мужчину обнаружили жители Янаульского района

49-летнего Дмитрия из Перми, пропавшего в сентябре 2024 года, обнаружили 16 апреля в Янаульском районе Башкирии. Об этом сообщили волонтёры отряда «ПрикамьеПоиск».

Истощённого мужчину нашли местные жители – он лежал под деревом без сил. По распространённым ориентировкам сельчане опознали в нём того самого пропавшего пермяка, которого искали больше полугода.

Как выяснилось позже, всё это время Дмитрий находился в настоящем рабстве – его насильно удерживали в нелегальном работном доме в столице Башкортостана. Там пленника заставляли трудиться за миску супа и периодически избивали.

Набравшись смелости, мужчина совершил рискованный побег и пешком добрался до деревни. Сейчас пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Родственники уже забрали измученного пленника домой.

— Сбежал. Значит держали в рабстве. Значит в Башкирии есть рабовладельцы, — пишет в соцсетях Андрей О.

— Может из дома рабов правильнее, если его удерживали силой, — задается риторическим вопросом Айгуль Г.

Ранее Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС сообщил об успешном завершении поисковой операции, в результате которой были обнаружены мужчины, пропавшие на маршруте между посёлком Тирлянский и селом Миндяк. Путешественники, следовавшие на автомобиле из Белорецкого в Учалинский район, перестали выходить на связь на участке дороги без мобильного покрытия.