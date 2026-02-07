Пенсионер сгорел в собственном доме в Башкирии

В Ишимбайском районе Башкирии при пожаре в частном доме погиб 71-летний хозяин. Его тело нашли под обломками после тушения.

Утром 7 февраля в селе Петровское Ишимбайского района Башкирии произошел пожар в частном доме. Пенсионер 1955 года рождения погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на улице Школьной поступило дежурным в субботу утром. Загорелся бревенчатый дом 5 на 8 метров. Пламя быстро охватило деревянное строение полностью.

На вызов выехали пожарные и добровольцы. Они справились с открытым горением и начали проливать тлеющие конструкции. При разборе завалов обнаружили тело 71-летнего владельца дома.

Следователи и дознаватель МЧС работают на месте происшествия. Они устанавливают причины возгорания. Обычно к таким трагедиям приводят проблемы с электропроводкой, неисправные печи или курение в постели.

Это второй погибший в огне житель Башкирии за неделю. 4 февраля при пожаре в дощатом сарае погиб 38-летний мужчина. Его тело тоже нашли при разборе конструкций.

В марте прошлого года в деревне Восток Ишимбайского района из-за детской шалости сгорели дом, гараж и баня. Ребенок решил поджечь полотенце, когда взрослые отвлеклись. Тогда никто не пострадал, но семья осталась без крыши над головой.

Спасатели напоминают о мерах безопасности. Установите пожарный извещатель — он подаст сигнал при задымлении. Проверяйте печь и дымоход в отопительный сезон. Следите за проводкой и не перегружайте розетки мощными приборами.