Паводок добрался до 54 участков и трёх мостов в Башкирии

Госкомитет Башкирии по ЧС зафиксировал подтопление трёх мостов и 54 приусадебных участков. Ограничения на дорогах действуют в нескольких районах республики.

13 апреля паводковые воды перекрыли три моста — в Бакалинском, Бижбулякском и Калтасинском районах. Весеннее половодье продолжает наступать на Башкирию. Движение транспорта ограничено на семи участках дорог — в Белорецком, Чишминском и Янаульском районах, а также в Уфе.

Вода залила 54 приусадебных участка. Большинство из них — 52 — находятся в Уфе: в садовых товариществах «Козарез», «Альбатрос» и «Озон». Ещё два участка пострадали в деревне Татарская Урада Янаульского района. Жилые дома пока не затронуты. За сутки в Систему-112 поступило два сообщения о половодье. Под оперативным контролем — 11 ситуаций в семи муниципалитетах.

Сильнее всего за сутки поднялась вода на реке Стерля под Стерлитамаком — на 58 сантиметров, до отметки 348 сантиметров (пойменный порог — 445 сантиметров). Река Уршак у села Камчалытамак Давлекановского района прибавила 33 сантиметра и достигла 170 сантиметров при пороге разлива 265 сантиметров. На реке Белой у Монумента Дружбы картина обратная: за сутки уровень опустился на 12 сантиметров и составляет 455 сантиметров при пойменной отметке 600 сантиметров.

Крупные водохранилища республики продолжают работать в режиме наполнения, сообщил председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Для сравнения: 5 апреля спасатели фиксировали 17 подтоплений в 12 муниципалитетах, под водой находились девять участков дорог и шесть мостов. Наибольший суточный прирост накануне — 3 апреля — показала река Уфа у посёлка Шакша: 69 сантиметров, уровень достиг 434 сантиметров.

В 2026 году половодье в Башкирии началось на 7–14 дней раньше срока — из-за аномально снежной зимы и последовавшего резкого потепления.

По наиболее неблагоприятному прогнозу, в зону подтопления могут попасть 313 населённых пунктов в 44 городах и районах республики. Там расположено более 22 тысяч жилых домов, где проживает свыше 86 тысяч человек. Пункты временного размещения рассчитаны на 45 тысяч мест.

В 2025 году Башкирия пережила 63 подтопления в 28 муниципалитетах. Сильнее всего пострадал Архангельский район: вода затопила 106 домов, спасатели эвакуировали 246 человек.

11 апреля 2026 года на контроле МЧС находилось 14 инцидентов в восьми муниципалитетах. Тогда под водой оказались 10 дорог, три низководных моста и 60 приусадебных участков. Жилые дома в тот день в списке пострадавших объектов не значились.