Происшествия

Пациент наркодиспансера в Стерлитамаке пострадал при возгорании матраса

В наркодиспансере Стерлитамака загорелась палата: вспыхнул матрас. Эвакуировали 72 человека, один пациент с ожогами госпитализирован. Идет проверка.
загоревшийся матрац
©МЧС по Башкирии

Пресс-служба МЧС по региону сообщила о возгорании в республиканском наркологическом диспансере на улице Дружбы. Инцидент произошел поздно вечером 19 ноября.

Пламя охватило одну из палат на третьем этаже медицинского учреждения. Очагом возгорания стал постельный матрас, огонь распространился на площади полтора квадратных метра.

комната
©МЧС по Башкирии

Спасатели оперативно вывели из задымленного здания 72 человека. Среди эвакуированных оказались 62 пациента, проходивших лечение, и 10 сотрудников дежурного персонала клиники.

В результате происшествия пострадал один из постояльцев лечебницы. Мужчина получил термические ожоги и был экстренно доставлен в городскую больницу для оказания помощи.

Надзорное ведомство уже инициировало проверку по факту случившегося в медучреждении. Сотрудники прокуратуры выяснят причины воспламенения и оценят соблюдение норм пожарной безопасности.

Это уже второй серьезный огненный инцидент в городе за последние трое суток. Вечером 17 ноября на улице Артема горел балкон в многоквартирном доме, тогда пожарным пришлось спасать 17 жильцов, включая троих детей.

