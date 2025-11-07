Пассажиру оторвало ногу в жутком ДТП с бензовозом в Башкирии

В Куюргазинском районе бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте.

7 ноября в Куюргазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На трассе Р-240 Уфа–Оренбург водитель бензовоза выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. В результате аварии 41-летний пассажир иномарки погиб, водитель госпитализирован.

Авария произошла днем на 271-м километре федеральной трассы, недалеко от поселка Старомурапталово. По предварительным данным ГИБДД, 58-летний водитель за рулем бензовоза «Фредлайнер» допустил выезд на полосу встречного движения.

В результате лобового столкновения пассажир Toyota RAV4 получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Водителя легкового автомобиля доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

©ГАИ по Башкирии

Очевидцы сообщают о шокирующих деталях происшествия. По их словам, от удара пассажира выбросило из салона, и у него оторвало ногу. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Трасса Уфа-Оренбург, к сожалению, нередко появляется в сводках ДТП. Так, в июле в Стерлитамакском районе ночная авария унесла жизни трёх человек. А в феврале на этой же дороге в Аургазинском районе произошло массовое столкновение с участием 14 автомобилей.​

Аварии в Куюргазинском районе также не редкость. В начале октября здесь в столкновении легковушки Chery Tiggo с грузовиком МАЗ погиб 39-летний водитель. А в мае 18-летний парень без прав насмерть разбился, перевернувшись на своей «Ладе Гранте».​

Буквально за день до этой трагедии, 6 ноября, смертельное ДТП случилось в соседнем Зианчуринском районе. Там «Лада Гранта» столкнулась с фурой «Вольво», в результате чего 66-летний пассажир легковушки скончался в реанимации.​