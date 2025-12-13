0
14 минут
Происшествия

Пассажирка Toyota Rav4 погибла в ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Смертельная авария произошла утром 13 декабря на федеральной трассе М-5 «Урал» в Благоварском районе Башкирии, сообщает ГИБДД республики. На 1390-м километре дороги около 10:15 столкнулись автомобили Toyota Rav4 и Exceed.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Пассажирка Toyota — женщина — получила смертельные травмы и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Личность погибшей уточняется.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель и пассажир второго автомобиля — Exceed — пострадали в результате удара. Обоих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Информация об их состоянии пока не поступала.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и причины аварии.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Федеральная трасса М-5 «Урал» в Башкирии регулярно становится местом тяжелых ДТП. В конце октября на 1376-м километре в Буздякском районе погиб водитель пикапа после столкновения с фурой Scania. Ранее в октябре на участке возле села Кандры три человека сгорели заживо в Daewoo Nexia, которая вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз.

Накануне, 12 декабря, в Абзелиловском районе 21-летний водитель Skoda Octavia погиб в лобовом столкновении с грузовиком Scania. Молодой человек потерял управление и выехал на встречную полосу.

По статистике ГИБДД, Башкирия входит в число регионов с высокой смертностью на дорогах. С начала 2025 года только в Уфе зарегистрировано 734 ДТП, в которых погибли 22 человека. В октябре на столицу республики пришлось 108 из 246 аварий по региону. Эксперты призывают водителей соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную осторожность в зимний период.

Похожие записи
0
25.11.2025
Криминал

Бастрыкин в третий раз запросил доклад о состоянии дороги в Башкирии

Александр Бастрыкин
Председатель СК России запросил третий доклад по делу о халатности из-за отсутствия дороги в Домбровке. Жители жалуются на непроходимость улицы.
0
25.07.2025
Экономика

Птицефабрика «Башкирская» построит комбикормовый завод за 2,6 млрд рублей

две курицы
Птицефабрика «Башкирская» вливает 2,6 млрд в новый комбикормовый завод в Благоварском районе. План: +100 млн яиц в год и 65 новых рабочих мест
0
13.12.2025
Происшествия

Супруги погибли в ДТП с Chery Tiggo на трассе в Башкирии

авто после дтп
13 декабря на 17-м километре трассы Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики. Авария унесла жизни двух человек.
0
13.12.2025
Происшествия

Водитель Skoda погиб в лобовом столкновении с фурой в Абзелиловском районе Башкирии

авто после дтп
В Абзелиловском районе Башкирии утром 13 декабря произошла смертельная авария на 10-м километре автодороги Магнитогорск-Аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
0
13.12.2025
Происшествия

В Башкирии женщина погибла в ДТП с фурой, ремень спас 8-летнего пассажира

авто после дтп
Вечером 12 декабря на 44-м километре трассы Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.