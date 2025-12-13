Пассажирка Toyota Rav4 погибла в ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Смертельная авария произошла утром 13 декабря на федеральной трассе М-5 «Урал» в Благоварском районе Башкирии, сообщает ГИБДД республики. На 1390-м километре дороги около 10:15 столкнулись автомобили Toyota Rav4 и Exceed.

Пассажирка Toyota — женщина — получила смертельные травмы и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Личность погибшей уточняется.

Водитель и пассажир второго автомобиля — Exceed — пострадали в результате удара. Обоих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Информация об их состоянии пока не поступала.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Федеральная трасса М-5 «Урал» в Башкирии регулярно становится местом тяжелых ДТП. В конце октября на 1376-м километре в Буздякском районе погиб водитель пикапа после столкновения с фурой Scania. Ранее в октябре на участке возле села Кандры три человека сгорели заживо в Daewoo Nexia, которая вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз.

Накануне, 12 декабря, в Абзелиловском районе 21-летний водитель Skoda Octavia погиб в лобовом столкновении с грузовиком Scania. Молодой человек потерял управление и выехал на встречную полосу.

По статистике ГИБДД, Башкирия входит в число регионов с высокой смертностью на дорогах. С начала 2025 года только в Уфе зарегистрировано 734 ДТП, в которых погибли 22 человека. В октябре на столицу республики пришлось 108 из 246 аварий по региону. Эксперты призывают водителей соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную осторожность в зимний период.