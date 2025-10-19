Пассажирка поймала извращенца в туалете уфимского аэропорта

Девушка в аэропорту Уфы заметила, что её тайно снимают в туалете. Она не растерялась, сняла оператора в ответ и вызвала полицию. Но тот успел всё удалить.

В международном аэропорту Уфы пассажирка обнаружила, что мужчина тайно снимает на видео женщин в туалете. Она зашла в кабинку и заметила направленный на нее телефон. Позже она увидела, как тот же мужчина снимал другую посетительницу уборной. Девушка не растерялась и сняла нарушителя на видео, сообщает ТГ-канал «112».

Пострадавшая обратилась в полицию аэропорта. Однако к моменту прибытия сотрудников мужчина успел удалить все записи со своего телефона. Из-за отсутствия прямых улик правоохранители сначала не предприняли никаких действий. Несмотря на это, девушка написала повторное заявление в полицию по прилете в Санкт-Петербург. Вторая пострадавшая от съёмки женщина от подачи заявления отказалась.

Что грозит за тайную съемку

Подобные действия могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Юристы поясняют, что действия нарушителя можно квалифицировать по двум статьям:

Статья 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни. В этом случае нужно доказать цель и мотив сбора сведений, что является сложным процессом.

Статья 20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу. Наказание по этой статье — административный арест до 15 суток.

Инциденты с тайной съемкой в общественных туалетах происходят регулярно. Похожие случаи были зафиксированы в торговых центрах Уфы и Москвы. Часто нарушителям удается избежать наказания из-за отсутствия доказательств, как это едва не произошло в столице, где мужчину задержали благодаря настойчивости пострадавшей и помощи охраны.

В мире за подобные преступления предусмотрены суровые наказания. Например, в США бывшего бортпроводника приговорили к 18,5 годам тюрьмы за тайную съемку несовершеннолетних девочек в туалете самолета. Он прятал телефон, прикрепляя его к крышке унитаза.