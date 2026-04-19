Пассажирка погибла после столкновения «Тойоты» с лосем в Башкирии

На трассе Дюртюли — Нефтекамск в Краснокамском районе Башкирии вечером произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Об этом сообщила ГИБДД.

Toyota Corolla под управлением 49-летнего водителя двигалась по 63-му километру дороги, когда из придорожного леса на проезжую часть неожиданно выбежал лось. Столкновение с крупным животным оказалось смертельным для 43-летней пассажирки: женщина погибла до того, как на место прибыли машины скорой помощи. По информации ГИБДД, лось также не выжил.

Инспекторы устанавливают все обстоятельства трагедии: соблюдал ли водитель скоростной режим, находились ли в рабочем состоянии предупредительные знаки о возможном появлении животных на данном участке, а также могло ли столкновение быть предотвращено.

Напомним, 18 апреля 2026 года в Башкирии за сутки зафиксировали сразу два ДТП с лосями — в Благовещенском и Стерлитамакском районах; во втором случае был один пострадавший. По данным министерства экологии республики, с начала 2026 года на дорогах региона произошло более 20 столкновений с дикими животными.

В мае–июне на трассах Башкирии ожидается повышенная активность диких животных в связи с миграцией молодняка. Как предупреждают в минэкологии региона, особую опасность представляют столкновения с крупными животными. Тело лося или оленя весом 400 кг расположено выше моторного отсека, и ни лобовое стекло, ни кузов легкового автомобиля не способны противостоять подобному удару.

В июне 2025 года в Краснокамском районе Башкирии произошла другая трагедия, схожая по обстоятельствам. При столкновении с лосем на дороге Нефтекамск — Янаул погибли водитель и его несовершеннолетний пассажир. Автомобиль Skoda Octavia после наезда на животное съехал в кювет и врезался в дерево.

К слову, по данным министерства экологии Башкирии, водитель, допустивший столкновение с диким животным, обязан возместить причинённый природе ущерб даже в том случае, если он не является виновником аварии. Полис ОСАГО позволяет переложить эту выплату на страховую компанию; при отсутствии страховки расходы несёт владелец транспортного средства.