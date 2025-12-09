0
15 минут
Происшествия

Пассажир «Оки» погиб после ДТП с «Тойотой» в Ишимбайском районе Башкирии

В Госавтоинспекции по Башкирии сообщили о дорожно-транспортном происшествии с погибшим, которое случилось в Ишимбайском районе. Инцидент зафиксирован вечером 8 декабря на 8-м километре автодороги Ишимбай–Петровск.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Согласно предварительным данным, 69-летний мужчина за рулем автомобиля «Ока», двигаясь из Ишимбая, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота Сиента».

RuTube
ГАИ по Башкирии

Пассажир «Оки» был госпитализирован с места аварии. Позже он скончался в реанимационном отделении от полученных травм. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции начали проверку для установления всех обстоятельств.

Напомним, в ноябре на трассе Ишимбай — Верхотор произошло опрокидывание автомобиля «Шевроле Круз», в результате которого погибла пассажирка. Водитель той машины был лишен прав.​

В целом, по данным ГАИ, за первые девять месяцев 2025 года в Башкирии произошло свыше двух тысяч ДТП. В этих авариях погибли 308 человек, а еще 2,4 тысячи получили ранения различной степени тяжести. По показателю смертности на дорогах республика заняла четвертое место среди всех российских регионов.​

Специалисты отмечают, что в зимний период количество ДТП на загородных дорогах республики может увеличиваться в несколько раз. Основными причинами называют гололедицу и снегопады, которые требуют от водителей повышенной осторожности и снижения скорости.

