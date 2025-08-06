Памятник архитектуры не дождался реставрации: в Уфе рухнул Дом Душиных

В Уфе частично обрушился объект культурного наследия — «Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных» на улице Коммунистической, 63. Историческое здание, проданное в 2023 году частному инвестору за 21,2 млн рублей с обязательством реставрации, не выдержало ожидания.

В центре Уфы произошло ЧП — частично обрушился исторический особняк, известный как «Дом Душиных». Стена и межэтажные перекрытия двухэтажного нежилого здания на Коммунистической, 63, рухнули, подняв облако пыли и напугав жителей соседних домов, которые услышали «сильный хлопок» и почувствовали, как «тряхнуло землю».

По данным ГУ МЧС по республике, обошлось без пострадавших. Однако этот инцидент — не просто обрушение ветхого строения, а фактическая потеря объекта культурного наследия, у которого был шанс на спасение.

Ирония судьбы заключается в том, что у здания был новый владелец, который должен был его спасти. В 2023 году администрация Уфы продала «Дом Душиных» с торгов за 21,2 млн рублей при начальной цене в 1 рубль. Покупателем стал предприниматель Ирек Мухаметкулов, который по условиям договора был обязан провести противоаварийные работы, отреставрировать и сохранить памятник архитектуры.

Сам бизнесмен ранее сообщал о планах разместить в отреставрированном здании «общепит или административно-гостиничный комплекс». Незадолго до обрушения на объекте, который был огорожен забором, действительно появились рабочие.

Однако здание, построенное еще в 1870-х годах, не дождалось помощи. Теперь обрушение ставит серьёзные вопросы к собственнику о выполнении обязательств по сохранению ценного актива. Вместо возрождения исторического облика город получил руины в самом центре.

Что происходило со зданием после революции?