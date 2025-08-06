Памятник архитектуры не дождался реставрации: в Уфе рухнул Дом Душиных

В Уфе частично обрушился объект культурного наследия — «Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных» на улице Коммунистической, 63. Историческое здание, проданное в 2023 году частному инвестору за 21,2 млн рублей с обязательством реставрации, не выдержало ожидания. ©МЧС по Башкирии
В центре Уфы произошло ЧП — частично обрушился исторический особняк, известный как «Дом Душиных». Стена и межэтажные перекрытия двухэтажного нежилого здания на Коммунистической, 63, рухнули, подняв облако пыли и напугав жителей соседних домов, которые услышали «сильный хлопок» и почувствовали, как «тряхнуло землю».
По данным ГУ МЧС по республике, обошлось без пострадавших. Однако этот инцидент — не просто обрушение ветхого строения, а фактическая потеря объекта культурного наследия, у которого был шанс на спасение.
Ирония судьбы заключается в том, что у здания был новый владелец, который должен был его спасти. В 2023 году администрация Уфы продала «Дом Душиных» с торгов за 21,2 млн рублей при начальной цене в 1 рубль. Покупателем стал предприниматель Ирек Мухаметкулов, который по условиям договора был обязан провести противоаварийные работы, отреставрировать и сохранить памятник архитектуры.
Сам бизнесмен ранее сообщал о планах разместить в отреставрированном здании «общепит или административно-гостиничный комплекс». Незадолго до обрушения на объекте, который был огорожен забором, действительно появились рабочие.
Однако здание, построенное еще в 1870-х годах, не дождалось помощи. Теперь обрушение ставит серьёзные вопросы к собственнику о выполнении обязательств по сохранению ценного актива. Вместо возрождения исторического облика город получил руины в самом центре.
Что происходило со зданием после революции?
Какова история и культурная ценность «Дома Душиных»?
«Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных» — это старинный двухэтажный особняк, построенный в 1870-х годах. Его возвел строительный подрядчик и мещанин Родион Душин. Здание, выполненное в стиле эклектики, имеет Г-образную форму, благодаря чему его главные фасады выходят одновременно на улицы Коммунистическую и Крупской.
Дом признан объектом культурного наследия регионального значения и представляет историко-культурную ценность. Имя архитектора до сих пор не установлено. Считается, что в здании располагался молитвенный храм одной из старообрядческих общин Уфы.
Что происходило со зданием после революции?
В 1923 году дом был национализирован, и в нем разместили коммунальные квартиры. За почти сто лет здание пришло в упадок. В 2017 году оно было признано аварийным, и жильцов расселили. Этот процесс ускорился после инцидента, когда одна из жительниц провалилась со второго этажа на первый из-за прогнивших перекрытий. После расселения дом превратился в пристанище для бездомных.
На каких условиях здание было продано новому собственнику?
В 2023 году администрация Уфы продала «Дом Душиных» на торгах с начальной ценой в 1 рубль. Победителем стал предприниматель Ирек Мухаметкулов, предложивший 21,2 млн рублей. По условиям договора, новый владелец был обязан до конца второго квартала 2025 года провести комплекс противоаварийных и реставрационных работ, сохранив исторический облик здания и приспособив его к современному использованию.
Что известно о новом владельце и его планах?
Ирек Мухаметкулов является учредителем и директором строительной компании «Мирек». Компания была основана в 2009 году и занимается в основном оптовой торговлей строительными материалами. Сам предприниматель подтверждал начало реставрационных работ, но не уточнял, что именно будет размещено в здании после их завершения, упоминая, что «идей масса» — от общепита до административно-гостиничного комплекса.
Разрабатывался ли проект реставрации до продажи?
Да, еще в 2021 году уфимская компания «Артель» выиграла тендер на разработку эскизного проекта сохранения объекта культурного наследия. Проект включал научные исследования — историко-архивные и архитектурные. Позже, в декабре 2021 года, Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан (Башкультнаследие) согласовало этот проект.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.