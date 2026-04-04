Паломница из Башкирии попала в крушение поезда под Ульяновском — она возвращалась из хаджа

Альмира Ахметшина из Чишминского района получила ушиб головы.
Жительница Чишминского района Башкирии Альмира Ахметшина оказалась среди пострадавших при крушении поезда в Ульяновской области 3 апреля. Женщина возвращалась домой после паломничества в Мекку, сообщили журналисты «Честного репортажа».

Из больничной палаты женщина описала момент аварии:

«Была в хадже, ехала домой. Оказалось что-то под нашим вагоном… И вагон начал валиться».

Ахметшина получила ушиб головы. Её госпитализировали в больницу Ульяновска. Сведений о состоянии остальных пассажиров из её вагона пока не поступало. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 3 апреля 2026 года в 6:26 по московскому времени в районе станции Бряндино Ульяновской области семь вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск — Москва сошли с рельсов. На борту находились 415 пассажиров.

По первоначальным данным, пострадали 24 человека, в том числе четверо детей; к вечеру число пострадавших возросло до 35 и более человек. Их доставили в больницы Димитровграда и Ульяновска. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выехал на место и возглавил заседание комиссии по ЧС.

По предварительным данным, причиной схода стал излом рельса. Следственный комитет России рассматривает ненадлежащее состояние железнодорожного полотна как основную версию и возбудил уголовное дело.

Башкирия подготовила и была готова направить дополнительные вагоны для эвакуации пассажиров — соответствующий запрос прорабатывался Башкирским отделением Куйбышевской железной дороги. При этом в самом отделении уточнили: вагонов, прицепленных на территории республики к этому рейсу, не было, хотя маршрут проходил через Уфу.

