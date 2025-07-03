Отправили на смерть: в Башкирии рабочий погиб, выполняя не свою работу

В Башкирии аппаратчик погиб, упав с вагона. Его заставили делать чужую работу на высоте 4,5 метра без страховки. Теперь делом займутся следователи

Уголовным делом, скорее всего, закончится история с гибелью 45-летнего работника в Гафурийском районе. Гострудинспекция завершила расследование и передала материалы следователям, о чём сообщили наши коллеги с портала «Собкор02». Вывод инспекторов неутешителен: мужчина погиб, выполняя работу, которая не входила в его обязанности.

Руководство компании «СП Урожай» проигнорировало все возможные нормы безопасности. Погибшего аппаратчика по обработке зерна отправили на крышу вагона высотой 4,5 метра, не выдав ему никаких средств индивидуальной защиты. Ему не провели инструктаж по охране труда и даже не обеспечили специальной противоскользящей обувью, хотя дело было зимой, и на вагонах была наледь.

Несчастный случай произошел ещё в феврале. Мужчина контролировал погрузку зерна, находясь на крыше вагона. После завершения процесса его обнаружили лежащим между рельсами и платформой. Он был в сознании, но не мог объяснить, что произошло. С тяжёлой травмой его доставили в больницу, где спустя четыре дня он скончался.

Инспекция установила, что основными причинами трагедии стали грубые нарушения со стороны работодателя: допуск сотрудника к чужой работе, отсутствие контроля и полное пренебрежение средствами защиты при работе на высоте.