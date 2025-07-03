Отправили на смерть: в Башкирии рабочий погиб, выполняя не свою работу

В Башкирии аппаратчик погиб, упав с вагона. Его заставили делать чужую работу на высоте 4,5 метра без страховки. Теперь делом займутся следователи ©Imagen
Уголовным делом, скорее всего, закончится история с гибелью 45-летнего работника в Гафурийском районе. Гострудинспекция завершила расследование и передала материалы следователям, о чём сообщили наши коллеги с портала «Собкор02». Вывод инспекторов неутешителен: мужчина погиб, выполняя работу, которая не входила в его обязанности.
Руководство компании «СП Урожай» проигнорировало все возможные нормы безопасности. Погибшего аппаратчика по обработке зерна отправили на крышу вагона высотой 4,5 метра, не выдав ему никаких средств индивидуальной защиты. Ему не провели инструктаж по охране труда и даже не обеспечили специальной противоскользящей обувью, хотя дело было зимой, и на вагонах была наледь.
Несчастный случай произошел ещё в феврале. Мужчина контролировал погрузку зерна, находясь на крыше вагона. После завершения процесса его обнаружили лежащим между рельсами и платформой. Он был в сознании, но не мог объяснить, что произошло. С тяжёлой травмой его доставили в больницу, где спустя четыре дня он скончался.
Инспекция установила, что основными причинами трагедии стали грубые нарушения со стороны работодателя: допуск сотрудника к чужой работе, отсутствие контроля и полное пренебрежение средствами защиты при работе на высоте.
Хорошо, начальство виновато. И что им за это будет? Штраф в 10 тысяч рублей?
Не совсем. Если дело доходит до суда, руководителю грозит реальное наказание, хотя и не всегда связанное с тюрьмой. Например, в апреле 2025 года в Уфе судили директора стройфирмы, у которого на объекте из-за обрушения лестницы погиб рабочий. Итог: полтора года лишения свободы условно, запрет на два года занимать руководящие должности и выплата компенсации в 1 миллион рублей родителям погибшего. Так что последствия для бизнеса вполне ощутимые, но часто сводятся к деньгам и временным ограничениям.
Почему компании вообще рискуют? Неужели дешевле потом платить миллионные компенсации, чем просто купить каску и страховку?
Потому что многие надеются, что никто не узнает. Гострудинспекция постоянно выявляет так называемые «сокрытые» несчастные случаи. Только за первые пять месяцев 2025 года в Башкирии вскрыли 32 таких факта, среди которых 5 — со смертельным исходом. Это больше, чем за весь прошлый год. Схема простая: с работником не заключают трудовой договор или оформляют его по ГПХ, а когда случается беда, делают вид, что он здесь просто мимо проходил. Расчёт на то, что доказать что-либо будет невозможно.
А сам работник не мог отказаться лезть на этот вагон? У него же есть такое право.
Теоретически — да. По закону каждый имеет право отказаться от выполнения работы, если она угрожает его жизни и здоровью. Но на практике всё сложнее. Мужчина был аппаратчиком по обработке зерна, а не верхолазом. Скорее всего, он просто боялся потерять работу или вступить в конфликт с начальством, которое дало ему прямое поручение. В таких ситуациях работник оказывается в зависимом положении, и страх остаться без денег часто перевешивает инстинкт самосохранения.
Получается, главная опасность на работе в Башкирии — это упасть с высоты или попасть под станок?
Как ни странно, нет. Травмы — это лишь верхушка айсберга. Гораздо чаще люди умирают на работе от внезапного ухудшения здоровья. Статистика Гострудинспекции это ясно показывает: за одну из недель июня 2025 года в республике прямо на смене умерли шесть человек, и все — не от травм. Исследования показывают, что в 96% таких случаев причина — проблемы с сердцем и сосудами, в основном у мужчин от 40 до 60 лет. Работодатели просто игнорируют необходимость медосмотров, и изношенный организм не выдерживает нагрузки.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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