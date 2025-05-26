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Отец спас семью из пылающего дома в Башкирии

©МЧС по Башкирии

В селе Новобикметово Бураевского района произошел пожар, который мог закончиться трагедией для многодетной семьи. По данным регионального МЧС, вечером 25 мая загорелась веранда частного дома, где находились беременная женщина и годовалый ребенок.

сгорел дом
©МЧС по Башкирии

В момент возгорания глава семейства мылся в бане вместе с двумя сыновьями — двух и пяти лет. Услышав сигнал пожарного извещателя, мужчина мгновенно среагировал и выбежал к дому.

сгорел дом
©МЧС по Башкирии

Огонь стремительно распространялся по строению. Отец успел вытащить беременную супругу и годовалую дочку через окно — входить в горящий дом было уже невозможно.

сгорел дом
©МЧС по Башкирии

К счастью, все члены семьи остались живы и невредимы. А вот дом спасти не удалось — он полностью выгорел. Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.

Предварительная причина трагедии — неисправность электрооборудования. Стандартная история, которая может случиться с каждым.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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