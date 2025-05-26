Отец спас семью из пылающего дома в Башкирии

В селе Новобикметово Бураевского района произошел пожар, который мог закончиться трагедией для многодетной семьи. По данным регионального МЧС, вечером 25 мая загорелась веранда частного дома, где находились беременная женщина и годовалый ребенок.

В момент возгорания глава семейства мылся в бане вместе с двумя сыновьями — двух и пяти лет. Услышав сигнал пожарного извещателя, мужчина мгновенно среагировал и выбежал к дому.

Огонь стремительно распространялся по строению. Отец успел вытащить беременную супругу и годовалую дочку через окно — входить в горящий дом было уже невозможно.

К счастью, все члены семьи остались живы и невредимы. А вот дом спасти не удалось — он полностью выгорел. Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.

Предварительная причина трагедии — неисправность электрооборудования. Стандартная история, которая может случиться с каждым.