0
4 часа
Происшествия

Отец погиб на глазах у 12-летнего сына в ДТП в Иглинском районе Башкирии

Поздним вечером 16 апреля в Иглинском районе Башкирии Mitsubishi Lancer съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте, его 12-летний сын госпитализирован.
©ГАИ по Башкирии

В Иглинском районе Башкирии вечером 16 апреля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Авария случилась на 10-м километре трассы Уфа — Иглино — Красная Горка. За рулём Mitsubishi Lancer находился 35-летний житель Иглино. Автомобиль направлялся в сторону одного из сёл, однако не доехал: машина сошла с дорожного полотна, угодила в кювет и перевернулась.

©ГАИ по Башкирии

Водитель скончался до прибытия медиков. На переднем пассажирском сиденье в момент аварии находился его 12-летний сын. Мальчик был пристёгнут, что, предположительно, сохранило ему жизнь. Ребёнок был доставлен в больницу.

«По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в ГАИ.

Напомним, в апреле 2026 года в Белебеевском районе Башкирии 16-летний водитель Daewoo Nexia также не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль перевернулся — в результате на месте погибли четыре человека.

Регион возглавил антирейтинг по числу лишений водительских прав из-за управления в нетрезвом состоянии, обойдя даже Московскую область, сообщает ufa.aif.ru.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.