Отец погиб на глазах у 12-летнего сына в ДТП в Иглинском районе Башкирии

В Иглинском районе Башкирии вечером 16 апреля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.
Авария случилась на 10-м километре трассы Уфа — Иглино — Красная Горка. За рулём Mitsubishi Lancer находился 35-летний житель Иглино. Автомобиль направлялся в сторону одного из сёл, однако не доехал: машина сошла с дорожного полотна, угодила в кювет и перевернулась.
Водитель скончался до прибытия медиков. На переднем пассажирском сиденье в момент аварии находился его 12-летний сын. Мальчик был пристёгнут, что, предположительно, сохранило ему жизнь. Ребёнок был доставлен в больницу.
«По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в ГАИ.
Напомним, в апреле 2026 года в Белебеевском районе Башкирии 16-летний водитель Daewoo Nexia также не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль перевернулся — в результате на месте погибли четыре человека.
Регион возглавил антирейтинг по числу лишений водительских прав из-за управления в нетрезвом состоянии, обойдя даже Московскую область, сообщает ufa.aif.ru.