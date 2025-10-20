0
Происшествия

«Отделилась от группы и пропала»: спасатели Башкирии и Челябинской области ищут на Иремеле 43-летнюю туристку

Туристка из Челябинска решила в одиночку покорить Иремель, но пропала. Её уже третьи сутки ищут спасатели двух регионов и отряд «ЛизаАлерт».
Полина Захарова
©Полина Захарова / Vk.com

43-летняя Полина Захарова из Челябинска пропала 18 октября во время восхождения на гору Большой Иремель. Женщина отправилась в поход в составе группы любителей-туристов, но на определённом этапе отделилась и пошла самостоятельно. К вечеру она не вернулась на кордон и не вышла на связь, сообщает Ura.ru.

Группа приехала в село Тюлюк Челябинской области 18 октября, откуда туристы были заброшены на кордон — это сокращает маршрут до подножия горы вдвое, с 14 до 7 километров. Полина решила идти одна, но к назначенному времени отъезда машин от кордона не появилась. Группа немедленно сообщила в МЧС и начала самостоятельные поиски.

Содержание
  1. Приметы пропавшей
  2. Условия поиска
  3. Ход поисковой операции

Приметы пропавшей

Рост Полины — 153 сантиметра, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения она была одета в розовую куртку, бордовые брюки, серо-синие ботинки и бордовую шапку. По данным из соцсетей, женщина увлекается походами с 2021 года и уже не раз поднималась на Иремель.

Условия поиска

Гора Большой Иремель достигает высоты 1582 метра и расположена на границе Башкортостана и Челябинской области. Вершина находится в отдалённой лесной зоне Белорецкого района — ближайший населённый пункт в 13 километрах. Мобильная связь на Иремеле, как правило, отсутствует.

В конце сентября на горе выпал снег, что осложняет условия походов. Погода в октябре в этом районе характеризуется резкими перепадами температуры, туманами и возможными снегопадами, делая одиночные маршруты особенно опасными.

Ход поисковой операции

К операции подключены добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» по Челябинской области и спасатели МЧС двух регионов — Башкортостана и Челябинской области. Поисковые группы прочёсывают территорию в районе горы Большой Иремель.

За последние 15 лет на Иремеле потерялись как минимум 13 человек, один погиб. Это не первый случай, когда туристы исчезают в этом национальном парке. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины Захаровой, просят обращаться по телефону 112 или 8-800-700-54-52.

