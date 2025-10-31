0
6 часов
Происшествия

От удара кувалдой: в глаз уфимцу попал осколок железа размером 3×2 мм

40-летний уфимец работал во дворе с кувалдой и пренебрёг защитными очками. Металлический осколок отлетел прямо в глаз. Врачи 8-й больницы провели сложнейшую операцию и сумели спасти ему зрение.
Врачи уфимской городской больницы №8 спасли зрение 40-летнему мужчине. Они извлекли из его глаза металлический осколок. Инцидент произошел из-за несоблюдения техники безопасности во время строительных работ.

Мужчина работал во дворе с кувалдой, но не надел защитные очки. В результате удара от инструмента отлетел кусок железа и попал прямо в глаз. Это сразу вызвало воспаление, зуд и покраснение. Пострадавший обратился за помощью к медикам.

Для точной диагностики врачи провели компьютерную томографию. Снимок показал, что в глазу находится инородный предмет размером 3 на 2 миллиметра.

Офтальмологи отделения микрохирургии провели часовую операцию. Им удалось успешно извлечь осколок. Благодаря профессионализму врачей, глаз и зрение пациента были сохранены.

Напомним, ранее врачи той же больницы №8 оперировали пациента, который пострадал при работе с болгаркой. Тогда в глазное яблоко вонзилась металлическая проволока.

Врачи напоминают: использование защитных очков при работе с электроинструментами, а также при выполнении строительных и ремонтных работ, помогает избежать серьезных и необратимых повреждений глаз. Стоимость такой защиты несоизмерима с риском потерять зрение.

