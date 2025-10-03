0
6 часов
Происшествия

Осиротевшую в ДТП девочку из Туймазов экстренно перевезли в Уфу

Пятилетняя девочка из Туймазов, чья мама погибла в ДТП, осталась полной сиротой. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Уфу, она до сих пор без сознания.
едущая на пешеходов машина
©ГАИ по Башкирии

В уфимскую больницу экстренно доставили 5-летнюю девочку, чья жизнь сейчас висит на волоске. Малышка оказалась единственной выжившей в страшной аварии в Туймазах, где погибла её мама.

Трагедия произошла на днях. Ребёнок попал под колёса машины вместе с мамой. Женщина, которая и так в одиночку воспитывала дочь после смерти мужа, от полученных травм скончалась. Девочку с места происшествия немедленно госпитализировали в местную больницу.

Теперь её судьба в руках столичных специалистов. По словам родных, состояние ребёнка тяжёлое — она до сих пор не пришла в себя. Медики взяли этот случай под особый контроль, но прогнозы пока не озвучивают.

Тётя девочки рассказала журналистам Уфа1, что близким пока не удалось даже увидеть племянницу из-за её состояния.

Параллельно друзья семьи кинули клич о помощи. Потребовались деньги на лечение малышки и организацию похорон её мамы. Жители Башкирии откликнулись мгновенно, показав невероятную сплочённость.

Родственники подтверждают, что поддержка от людей просто колоссальная. Точную собранную сумму пока назвать не могут — итоговые затраты на лечение и реабилитацию станут ясны только после вердикта врачей.

