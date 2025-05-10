Смертельное ДТП в Башкирии — «Опель Астра» на полном ходу взмыл в воздух и рухнул в кювет. Мы получили информацию от МЧС России по РБ.

Всё случилось сегодня утром на трассе возле Салавата. Иномарка на бешеной скорости вылетела с дороги, пролетела несколько метров по воздуху и несколько раз перевернулась. Выглядело эффектно, только вот последствия — страшные.

20-летний пассажир погиб на месте. Ещё троих мужчин с тяжёлыми травмами спасатели буквально вырезали из искорёженного металла.

По словам очевидцев, водитель мог банально уснуть за рулём. Те же свидетели утверждают, что перед «полётом» он уже успел нарушить ПДД несколько раз.

Водители, не гоняйте по трассам и не садитесь уставшими. Железо восстановят, а жизнь — нет.

Ранее серьезная авария с участием грузовика, ГАЗели и «десятки» произошла сегодня в Буздякском районе Башкортостана. Из искореженной легковушки извлекли троих пострадавших, включая ребенка.