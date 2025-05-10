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«Опель» взлетел над трассой: один погибший и трое раненых

©ГАИ по РБ

Смертельное ДТП в Башкирии — «Опель Астра» на полном ходу взмыл в воздух и рухнул в кювет. Мы получили информацию от МЧС России по РБ.

Всё случилось сегодня утром на трассе возле Салавата. Иномарка на бешеной скорости вылетела с дороги, пролетела несколько метров по воздуху и несколько раз перевернулась. Выглядело эффектно, только вот последствия — страшные.

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20-летний пассажир погиб на месте. Ещё троих мужчин с тяжёлыми травмами спасатели буквально вырезали из искорёженного металла.

По словам очевидцев, водитель мог банально уснуть за рулём. Те же свидетели утверждают, что перед «полётом» он уже успел нарушить ПДД несколько раз.

Водители, не гоняйте по трассам и не садитесь уставшими. Железо восстановят, а жизнь — нет.

Ранее серьезная авария с участием грузовика, ГАЗели и «десятки» произошла сегодня в Буздякском районе Башкортостана. Из искореженной легковушки извлекли троих пострадавших, включая ребенка.

дтп в салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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