0
2 часа
Происшествия

Очевидцы засняли похожих на волков хищников возле железной дороги под Уфой

Двух крупных животных заметила семья, ехавшая на машине вдоль железнодорожного полотна. Министр экологии взял ситуацию под личный контроль.
©vk.com/niaz.fazylov

Видео появилось в аккаунте министра экологии Башкирии Нияза Фазылова. На записи видно двух животных, предположительно волков, у села Чесноковка Уфимского района. Точная дата съёмки не указана.

Хищников обнаружили возле железнодорожных путей. Поток машин зверей не испугал — они спокойно двигались вдоль дороги. На место выехали охотинспекторы.

RuTube
©Нияз Фазылов / ВКонтакте

Осмотр с тепловизором ничего не дал. Найти животных не удалось.

«С помощью тепловизора охотинспекторы осмотрели территорию, но диких животных не обнаружили. Мониторинг продолжается, ситуация остается под моим личным контролем», — написал Фазылов.

Для окрестностей Уфы волки — редкость. Обычно их фиксируют в Иглинском районе. Отстрел ведут в Кушнаренковском и Кармаскалинском районах.

В ноябре 2025 года жители закрытого города Межгорье сообщили о стае, уничтожившей много домашних животных. Минэкологии посоветовало обращаться в полицию — чтобы стражи порядка застрелили хищников из табельного оружия.

В декабре того же года власти Бурзянского района призвали охотников к отстрелу расплодившихся волков. Министерство выдало бесплатные разрешения. Местная администрация пообещала платить по 2500–3000 рублей за каждого добытого зверя. Осенью охотники взяли 15 волков.

В феврале 2026 года Минэкологии предложило ввести постоянные выплаты охотникам на 2026–2028 годы. За волка — 30 000 рублей. Поводом стала статистика: в 2025 году звери выходили к населённым пунктам около 500 раз.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.