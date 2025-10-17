Оборонный завод Башкирии пережил мощный взрыв, ЧП прокомментировал Радий Хабиров

На оборонном предприятии «Авангард» в Стерлитамаке прогремел взрыв, разрушивший производственный цех. Минимум пятеро рабочих пострадали, одного извлекли из завалов живым. Больницы города перешли на усиленный режим работы, власти опровергли слухи об эвакуации

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Инцидент произошел в одном из цехов предприятия, есть пострадавшие.

Взрыв повредил здание цеха. Сотрудников завода эвакуировали. Причина взрыва на заводе в Стерлитамаке — образование взрывоопасных паров в установке в результате нарушения пропорций концентрации смеси.

Момент взрыва на заводе Авангард ©Mash Batch

«Здание цеха получило серьезные повреждения. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь», — заявил Хабиров.

Пострадавшие и помощь

Из под завалов на данный момент достали троих пострадавших. Их увезли в больницу. Один сотрудник в тяжёлом состоянии, второй — средней степени тяжести, третий — лёгкой. Под завалами остаются пять человек. Живы они или нет — пока неизвестно. Спасатели пытаются найти их по крикам. Произошло частичное обрушение двух этажей. Общая площадь цеха, где произошел взрыв, 2100 кв. метров. Из Уфы в Стерлитамак выехали специалисты Минздрава, психотерапевты, ожоговые хирурги, вылетала санавиация.

Городские больницы Стерлитамака перевели на особый режим работы. На месте работают экстренные службы и силовики.

ЧП в Стерлитамаке ©Baza / Mash

По информации Главы республики на 21.42 в результате инцидента пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других – состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски. Остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.

Что за завод

ФКП «Авангард» производит оружие и боеприпасы по гособоронзаказу. Предприятие также выпускает химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества и утилизирует военную технику.

Фейки об эвакуации

В мессенджерах распространяют ложную информацию об угрозе выброса химических веществ и срочной эвакуации населения. Власти опровергли эти слухи. Официальная страница мэра Стерлитамака просит жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.